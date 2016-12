Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vanhempainyhdistys vaatii väistötiloja Anjalaan jo ensi syksyksi Anjalan koulun vanhempainyhdistykseen kuuluva Johanna Pesosen itki ilosta keskiviikkoiltana. — Tämä on osavoitto ja mahtava joululahja meille, josta Anjalassa voidaan riemuita. Hyvä fiilis ja kaiken kaikkiaan helpottava uutinen. Ilonkyyneleiden syynä oli lasten ja nuorten lautakunnan päätös, joka pysyessään merkitsee uuden Anjalan koulun rakennuttamista. Vanhempainyhdistys vaatii myös, että Anjalan koulun väistötilat muuttavat jo ensi syksynä Anjalaan. Koulu toimii nyt Anjalankosken entisen lukion tiloissa Inkeroisissa. — Anjalan vanhan koulun liikuntasalia ja ruokalaa pystyisi käyttämään. Moni ongelma poistuisi, jos saisimme koulun pihalle viipalekouluja tarvittavan määrä, Pesonen sanoo. Lasten ja nuorten palvelujen johtaja Ismo Korhonen muistuttaa voimassa olevasta päätöksestä, jonka mukaan koulu toimii väistötiloissa myös ensi lukuvuoden. Asiasta on tehty päätös lasten ja nuorten lautakunnassa. — Me keskitymme nyt suunnittelemaan lautakunnan keskiviikkoisen päätöksen pohjalta Anjalan koulun suunnitteluhanketta, Korhonen sanoo. Tilaliikelaitos ja perusopetus selvittelevät seuraavaksi Anjalan koulun tilojen tarpeen ja valmistelevat tarjouksien pyytämistä. Valtuusto on hyväksynyt talousarvion käsittelyn yhteydessä 300 000 euron suunnittelumäärärahan Anjalan ja Inkeroisten alueen kulkuverkoston valmisteluun. Anjalan koulun rakennuttamispäätös vaatii kuitenkin toteutuakseen kaupunginvaltuuston päätöksen. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/15/Vanhempainyhdistys%20vaatii%20v%C3%A4ist%C3%B6tiloja%20Anjalaan%20%20jo%20ensi%20syksyksi/2016221661075/4