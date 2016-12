Uutinen

Kouvolan Sanomat: Whitney Frazierin tie vei El Doradosta Kouvolaan Kouvottarien 24-vuotias amerikkalaisvahvistus Whitney Frazier ymmärsi haluavansa koripalloammattilaiseksi opiskellessaan Louisiana Tech -yliopistossa. — Nyt olen Suomessa. Tämä on toinen ammattilaiskauteni. Ensimmäisen vietin Islannissa, Frazier sanoo. Frazier on kotoisin El Doradosta Arkansasin osavaltiosta Yhdysvaltain eteläosasta. — El Doradossa asuu noin 23 000 ihmistä. Se on pieni paikkakunta. Frazier jätti Islannin taakseen viime keväänä ja suunnisti kotimaisemissa vietetyn kesän jälkeen Suomeen ja Kouvolaan. — En tiennyt Suomesta juuri mitään ennen tänne tuloani. Jonkin verran olin kuitenkin googlaillut ja katsellut millaiselta täällä näyttää. — Pidän Kouvolasta. Ja pidän todella paljon joukkuekavereistani. He ovat mukavia tyttöjä. Peräti kuusi tuplatuplaa tilastoinut Frazier on heittänyt keskimäärin 12,8 pistettä ja noukkinut 9,6 levypalloa ottelua kohden. — Kahden pisteen heittojeni onnistumisprosentti on vain 38. Se pitäisi olla ainakin 40—50:n välillä. Mutta nämä numerot ovat jo mennyttä. Tärkeintä on keskittyä seuraavaan otteluun. Kouvottarien päävalmentaja Mika Hartonen pitää Frazieria monipuolisena ja urheilullisena koripalloilijana. — Whitney on puolustuspelissä parhaimmillaan. Hän voi puolustaa sekä pieniä pelaajia että isoja. Tämä antaa mahdollisuuksia valmentajalle erilaisiin puolustusratkaisuihin, Hartonen toteaa. — Kyseessä on kaikin puolin mukava ja iloinen persoona. Lue koko uutinen:

