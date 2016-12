Uutinen

Kouvolan Sanomat: Iitti ei saa vanhoja koulujaan kaupaksi — Tillolan koulun ostajat peruivat Iitillä on vaikeuksia myydä entisiä koulujaan. Kymentaan koulu laitettiin myyntiin kesäkuussa ja Tillolan koulu lokakuussa. Kaksi yksityishenkilöä teki Tillolan koulusta 50 000 euron tarjouksen, jonka kunnanhallitus hyväksyi 7. marraskuuta äänin 23—2. Tänään perjantaina talous- ja hallintojohtaja Heikki Kantola sai ostajilta viestin, jossa nämä ilmoittavat vetäytyvänsä kaupasta. Kymentaan koulua kohtaan on osoitettu kiinnostusta, mutta yhtään varteenotettavaa ostotarjousta ei ole tullut. Kymentaan koulun myyntihinta on 130 000 euroa. Vuonna 1906 valmistuneen rakennuksen kuntoa luonnehditaan myynti-ilmoituksessa tyydyttäväksi. Tontin koko on 21 600 neliömetriä. Kauppaan kuuluu erillinen keittolarakennus, jolle on tiedossa mahdollinen vuokralainen. Matkaa Kausalan keskustaan on 14 kilometriä. Vuonna 1935 rakennetusta Tillolan kansakoulurakennuksesta pyydetään 50 000 euroa. Tyydyttävässä kunnossa oleva rakennus on 14 137 neliömetrin tontilla. Kouluun kuuluvassa asunnossa oli aiemmin vuokralainen, mutta nyt asunto on tyhjillään. Kausalan keskustan palvelut ovat viiden kilometrin päässä. Koulujen lakkauttamisesta päätettiin joulukuussa 2014, jolloin ne yhdistettiin Kausalan kouluun. Kymentaan ja Tillolan koulujen toiminta päättyi kevätlukukauteen 2015. — Kyllä vanhoja koulurakennuksia on kaupan, mutta aika nihkeästi tulee tarjouksia. Ostajaehdokkaita ei ole niin, että pääsisi valitsemaan, Kantola toteaa. Uutista täydennetty tiedoilla Tillolan koulun myyntikuvioista kello 11.51. Lue koko uutinen:

