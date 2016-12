Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kausalan Tapaninpäivähiihdot siirtymässä historiaan Vuodesta 1977 asti järjestetyt Kausalan Yrityksen perinteiset Tapaninpäivähiihdot ovat näillä näkymin jäämässä historiaan. Ainakaan tänä Tapanina ei hiihtomajan maastossa hiihdetä ja Yrityksen talkooväki saa keskittyä rauhassa joulunviettoon. Yritys teki päätöksen Tapninpäivähiihtojen perumisesta jo syksyllä. Siihen liittyen seura anoi myös Hiihtoliitolta uutta päivämäärää 90-vuotisjuhlahiihtojen järjestämiseen myöhemmin keväällä. Yrityksen juhlahiihdot kilpaillaan tänä talvena sunnuntaina 5. maaliskuuta. Samana sunnuntaina hiihdetään vielä Lahdessa MM-hiihtojen päätöspäivänä miesten 50 kilometrin yhteislähtökilpailu. Ihan päällekkäin 90-vuotisjuhlahiihdot ja Lahden MM-hiihtojen päätöskisa eivät kuitenkaan osu, sillä Yrityksen hiihdot alkavat jo kello 10 ja Lahdessa ladulle sännätään kello 14.30 alkaen. Innokkaimmat hiihtoniilot ehtivät siis vielä hyvin Kausalasta Lahteen arvokisasivakointia seuraamaan. Tapaninpäivähiihtojen perumiseen ja uuden päivämäärän etsimiseen juhlahiihtoja varten on vaikuttanut omalta osaltaan ratkaisevasti myös viime talvien huono lumitilanne. Lumen vähyyden tai puuttumisen takia useina jouluina on jouduttu joko siirtämään kilpailujen ajankohtaa tai perumaan hiihdot kokonaan. Ihan kokonaan Tapaninhiidot eivät kuitenkaan Pohjois-Kymenlaaksossa hiihtokalenterista poistu, sillä Valkealan Kajo on lupautunut ottamaan kisat ohjelmaansa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/16/Kausalan%20Tapaninp%C3%A4iv%C3%A4hiihdot%20siirtym%C3%A4ss%C3%A4%20historiaan/2016221671549/4