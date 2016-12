Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon 16-vuotias oma kasvatti saa tulikasteensa Liigassa illalla SaiPaa vastaan KooKoo esittelee tänään perjantaina uuden kouvolalaispelaajan jääkiekon liigatasolla.Seuran oma kasvatti Santeri Salmela, 16, tekee debyyttinsä vierasottelussa Lappeenrannassa SaiPaa vastaan. Puolustajana pelaava Salmela on merkitty kokoonpanoon ykköspakkipariin Robin Jacobssonin vierelle.Salmela kuuluu tälläkin hetkellä 17-vuotiaiden maajoukkueeseen, joka matkustaa joulun jälkeen kolmoismaaotteluun Tshekkiin. Hänet on myös nimetty pelaajien äänestyksessä poikien maajoukkueen kapteeniksi.Huippu-Pohjola- ja Pohjola-leirit läpikäynyt Salmela löi viime kaudella itseään läpi maajoukkueympyröissä, kun tilalle kertyi toistakymmentä maaottelua. Viime keväänä Salmela ja toinen KooKoo-pakki Peetro Seppälä kutsuttiin Suomen Jääkiekkoliiton Future Olympic Lions -leirille, jonne valitaan vuosittain eri ikäluokkien kärkipelaajat. Ennen Salmelaa ja Seppälää FOL-leirille oli KooKoosta kelpuutettu vain Mikko Virtanen, joka sai kutsun varamiehen paikalta 2013.Viime ja tällä viikolla edustusjoukkueen harjoituksissa puolustajavajetta paikannut Salmelalle avautui paikka SaiPa-ottelun kokoonpanosta Ryan O’Connorin kurinpitokäsittelyn takia. Liiga ei ole tiedottanut vielä virallisesti O’Connorin pelikiellosta, mutta se on kertonut asian asettamisesta kurinpitokäsittelyyn. Tällöin O’Connorilla ei ole edustusoikeutta illan ottelussa.O’Connor huitaisi mailallaan keskiviikon Lukko-ottelussa ensimmäisen erän lopulla Aleksi Saarelaa käteen. Molemmat lopettivat tilanteessa pelaamisen, mutta tuomaristo ei antanut O’Connorille jäähyä. Ottelun jälkeen otteluvalvoja raportoi tilanteesta Liigan kurinpitoon. Saarela palasi peliin jo toisen erän alussa.KooKoon kokoonpanossa on muitakin muutoksia Lukko-otteluun verrattuna. Poissa ovat keskushyökkääjät Jan-Mikael Juutilainen ja Jarkko Immonen. Tilalle on nostettu Jesse Espo ja Sami Tamminen. Lisäksi Julius Nyqvist on noussut takaisin miehistöön seitsemänneksi puolustajaksi.Mikko Jokela ja Veeti Vainio ovat KooKoon puolustajista poissa pitkäaikaispotilaina. Mikko Lehtonen edustaa samaan aikaan Leijonia EHT-turnauksessa Venäjällä. Hyökkääjä Toni Hyvärinen on jälleen loukkaantuneena. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/16/KooKoon%2016-vuotias%20oma%20kasvatti%20saa%20tulikasteensa%20Liigassa%20illalla%20SaiPaa%20vastaan/2016221670097/4