Kouvolan Sanomat: Kouvolan kaupungin ulkojäillä luistellaan täyttä päätä — lähes 30 kenttää jo avoinna Kouvolan alueella on avoinna jo kolmisenkymmentä ulkojäätä. Kouvolan keskustassa voi luistella pesäpallostadioniilla, Sarkolassa, Lehtomäessä, Haanojan Haalilla ja Kaunisnurmella. Nämä kentät ovat valaistuja ja niillä on pukukopit avoinna. Myös Vahteron luistelukenttä on avoinna, mutta siellä ei ole pukukoppia. Vahteron kenttä on valaistu. Tornionmäen ja Vuorimunkin kentät avataan viikon 51 alussa. Valkealassa pääsee luistelemaan Urheilupuiston, Niinistön, Jokelan, Kukkuramäen, Utin, Selänpään, Vuohijärven, Anttilan ja Lautaron kentillä. Korialla, Elimäellä, Kaipiaisissa, Sippolassa, Saviniemellä, Ummeljoella, Viialassa ja Kalajan kentällä voi myös jo luistella. Kuusankoskella luistelijoiden iloksi on jo avattu Urheilupuiston, Voikkaan pallokentän, Kymin koulun ja Pilkanmaan koulun kentät sekä jotkut pienet korttelikentät. Jaalassa voi luistella kirkonkylän luistelukentällä sekä Kimolassa. Lue koko uutinen:

