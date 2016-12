Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvottarilla paljon loukkaantuneita — joukkue ei pääse illan otteluun parhaalla kokoonpanollaan Naisten Korisliigassa viidentenä majaileva Kouvottaret ei tänään pääse syyskauden viimeiseen kotiotteluun Helmi Basket HBA:ta vastaan parhaalla kokoonpanollaan. Päävalmentaja Mika Hartosen mukaan joukkueen terveystilanne on haastava. — Loukkaantuneita on aivan riittävästi. Menemme niillä, jotka pukevat peliasun päälle, Hartonen ilmoitti. Torstain harjoituksista sivussa olivat Noora Hartikainen, Martika Partanen, Elina Mikkola ja Whitney Frazier. — Selän kanssa on ongelmia, Frazier kertoi. Kouvottaret hävisi lokakuussa HBA:lle vieraissa ottelussa, jonka epäselvistä loppuhetkistä kouvolalaisjoukkue jätti protestin. Sitä ei kuitenkaan otettu käsittelyyn. HBA:n Noora Parttimaa heitti kulmakolmosen kuppiin summerin soidessa ja kotijoukkue voitti 69—68. — Muistan tuon ottelun. Olin todella pettynyt. En voinut uskoa, mitä viimeisellä sekunnilla tapahtui, Frazier kertasi. Lue koko uutinen:

