Kouvolan Sanomat: Kymentaan entinen koulu on myynnissä Iitissä Entinen Kymentaan koulu on pistetty myyntiin Iitissä. Myyntihinta on 130 000 euroa. Vuonna 1906 valmistuneen rakennuksen kuntoa luonnehditaan myynti-ilmoituksessa tyydyttäväksi. Tontin koko on 21 600 neliömetriä. Kauppaan kuuluu erillinen keittolarakennus, jolle on tiedossa mahdollinen vuokralainen. Koulun lakkauttamisesta päätettiin joulukuussa 2014 ja sen toiminta päättyi kevätlukukauteen 2015. Lue koko uutinen:

