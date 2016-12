Uutinen

Kouvolan Sanomat: Luna-Castro ja Barton Kouvottarien sankarit Kouvottaret päätti naisten Korisliigan syyskauden hienoon voittoon. Kotijoukkue maksoi lokakuisen pisteen tappionsa Mansikka-ahon urheiluhallissa korkojen kera helsinkiläiselle Helmi Basket HBA:lle, joka putosi kouvolalaisten kyydissä toisella neljänneksellä.Kouvottarien kauden seitsemäs voitto tuli lähes 500 katsojan edessä lukemin 84—50 (40—22).Kouvottaret kiihdytti vierailtaan karkuun toisen kympin upean hyökkäyspelin ansiosta. Kouvolalaisjoukkue raapaisi kuudessa ja puolessa minuutissa 19—17-numeroista 17 pisteen (34—17) karkumatkalle. Tästä kotijoukkueen tyrmäysiskusta Pekka Salmisen suojatit eivät enää toipuneet.— Toteutimme ensimmäisellä neljänneksellä hyökkäyspeliämme huonosti. Toisella neljänneksellä toteutus oli puolestaan erittäin hyvää, Kouvojen päävalmentaja Mika Hartonen totesi.Kotijoukkueen Jackie Luna-Castro (22/17) ja Bianca Barton (18/4/8 syöttöä/6 riistoa) olivat eniten esillä, mutta myös kotimaisten kaartin Kaisa Lind (13/4) ja uransa ensimmäisen naisten Korisliigan tuplatuplansa tilastoinut Emma Tuominen (10/12) onnistuivat mukavasti.— Pelimme on mennyt eteenpäin. Meillä on ollut omat haasteemme poissaolojen kanssa, mutta kyllä syksyn seitsemään voittoon on pakko olla tyytyväinen, Hartonen summasi.Kouvottarien kannalta perjantai toi hyviä uutisia myös sairaslistalta. Whitney Frazier selässä ei ole vakavaa vammaa, ja hän on mukana harjoituksissa jälleen tammikuun toisena päivänä, jolloin joukkue palaa parketille. | JUHA VESALA Lue koko uutinen:

