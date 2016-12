Uutinen

Kouvolan Sanomat: Uuden koulun rakennuttaminen Anjalaan lisää paineita muiden koulujen yhdistämiseen Vihreän valon näyttäminen uuden Anjalan koulun rakentamiselle lisää paineita Etelä-Kouvolan kouluverkon perkaamiselle. Lasten ja nuorten lautakunnan keskiviikkoisen päätöksen pitäessä Anjalaan rakennetaan uusi alakoulu. — Kyllä tämä päätös tietysti lykkää mahdollisuutta tehdä sen alueen tarpeeseen sopiva kouluverkko, lasten ja nuorten palvelujen johtaja Ismo Korhonen sanoo. Korhosen esitys Anjalan koulun yhdistämisestä Inkeroisten yhteiskouluun kaatui niukasti. Sisäilmaongelmien takia väistötiloissa Anjalankosken entisessä lukiossa nyt toimiva Anjalan koulu olisi jäänyt pysyvästi Inkeroisiin Eteläisen alueen kouluverkko on kartalla katsottuna tiivis. Ummeljoen ja Myllykoskella sijaitsevan Saviniemen koulun välimatka on kolme kilometriä. Viialan ja Ummeljoen koulut ovat vajaan kolmen kilometrin päässä toisistaan. Tehtaanmäen ja Inkeroisten yhteiskoulun välinen matka on 2,1 ja Anjalan koulun ja Inkeroisten yhteiskoulun välinen matka 2,4 kilometriä. Korhonen myöntää, että palveluverkkoselvitys tähtää isojen koulukeskittymien luomiseen Saviniemeen ja Inkeroisiin. — Viiden kilometrin säde, joka katsotaan peruskoulun kohdalla luontaisena oppilaaksi ottoalueena, toimii näillä alueille aika hyvin, Korhonen sanoo. Lue koko uutinen:

