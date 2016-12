Uutinen

Kouvolan Sanomat: Uutisen takaa: Turvallisuutta tärkeämpi yksityisyyden suoja Suomessa pitäisi käydä perusteellinen keskustelu siitä, kumpi on tärkeämpää laaja yksityisyyden suoja vai yleinen turvallisuus. Tätä mieltä on Kaakkois-Suomen poliisipäällikkö Ossi Lähdesmäki. Kolme naista ammuttiin Imatralla 3. joulukuuta. Surmatyön jälkeen on puhuttu paljon syrjäytymisestä ja poliisin kyvystä estää väkivallantekoja ennakkoon. Sisäministeri Paula Risikko (kok.) totesi tapauksen jälkeen, että syrjäytyminen on yksi suurimmista uhista Suomen turvallisuudelle. Ongelma on kuitenkin niin laaja, että julkinen keskustelu jää helposti yleiselle tasolle. Keskustelua käydään samaan aikaan rikollisuudesta, työttömyydestä ja yhteiskunnan arvoista. Poliisin näkökulmasta yksi käytännön ongelma on heikko tiedonkulku. Uhkaavien tilanteiden havaitsemista vaikeuttaa ensinnäkin poliisin sisäisen tietojenvaihdon vaikeus. Esimerkiksi ampuma-aseluvan arviointia varten poliisi voi pyytää lääkärinlausunnon. Poliisin lupahallinto ei kuitenkaan saa luovuttaa tietoja muiden osastojen käyttöön. Vastaavasti kansalaisilta kerätään sormenjäljet passeja varten, mutta aineistoa ei saa käyttää rikostutkinnassa. Ylipäätään poliisilla on tukku erilaisia rekisterejä, mutta niiden käyttö on hyvin tarkkaan säädeltyä. Kirjailija ja poliisi Marko Kilpi otti aiheeseen kantaa kolumnissaan Murheellisten laulujen maa, joka julkaistiin Ylen verkkosivuilla 5. joulukuuta. Hänen mukaansa takavuosina poliiseilla oli nykyistä parempi selko alueella tapahtuneista rikoksista. Kilpi kirjoittaa, että viranomaisilla oli ennen tapana käydä vuoron aluksi läpi rikosilmoitukset. Ilmoituksia selaavalla poliisilla saattoi tulla mieleen havaintoja, jotka hän pystyi kertomaan juttuja tutkiville kollegoille. Kolumnissa kerrotaan, että nyt käytäntö on loppunut, koska vaarana on rangaistus lain rikkomisesta. Poliisipäällikkö Lähdesmäen mukaan poliisit voivat nykyäänkin käydä läpi alueen viimeisimpiä rikosjuttuja, jos yleiskuvan kartoittaminen kuuluu heidän tehtäväänsä. Kaikki tiedonhaku täytyy vain pystyä perustelemaan virkatehtävällä. Ylikomisario Jukka Lankisen mukaan rivipoliisi ei saa nykyään entiseen tapaan kattavaa tilannekuvaa alueen rikollisuudesta. Hän vastaa Kaakkois-Suomen poliisin valvonta- ja hälytystehtävistä. Tietosuojakysymysten lisäksi asiaan vaikuttaa poliisien määrän vähentyminen. Poliisien määrä vähenee ensi vuonna 7 000:een, kun viime vuonna poliiseja oli noin 7 300. Asia ilmenee hallituksen sisäisen turvallisuuden selonteosta. EU:n tilastokeskuksen Eurostatin viimeisimmän, vuosien 2010—2012 tietoihin perustuvan vertailun mukaan määrä on jo valmiiksi väkilukuun verrattuna EU-alueen alhaisin. Lankisen mukaan partiopoliisien aika ei nykyään riitä siihen, että he voisivat riittävällä tavalla keskustella ihmisten kanssa kesken työpäivän. Poliisilla on heikko käsitys esimerkiksi huumausaineiden käytön yleisyydestä alueella. — Mitä enemmän meillä on mahdollisuus jututtaa esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevia, sitä enemmän pysymme perillä rikollisuuteen vaikuttavista taustailmiöistä. Tiukka sääntely heikentää myös tiedonkulkua viranomaisten välillä. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa sen, että esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiset voivat ilmoittaa poliisille salassa pidettäviä tietoja, jos jonkun henki tai terveys on uhattuna. Laki sanoo, että he voivat tällaisissa tapauksissa antaa poliisille välttämättömät tiedot uhan selvittämiseksi tai väkivallanteon estämiseksi. Käytännössä ilmoituksia tulee erittäin vähän. — Toivoisin, että laista tehtäisiin selkeämpi ja ohjaavampi, jotta tietoa voisi antaa matalalla kynnyksellä. On aivan eri asia, onko henkilölle velvollisuus vai oikeus ilmoittaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden ei tarvitsisi joutua tapauskohtaisesti puntaroimaan yksityisyyden suojaa näin paljon, Lähdesmäki sanoo. Hän ihmettelee sitä, miksi yksityisyyden suojan nimissä ilmoituskynnys on korkea, vaikka tietoa luovutettaisiin salassapitovelvolliselta viranomaiselta toiselle. — Poliisi saa Suomessa tietoa hyvin, kun on tarkasti selvillä, mitä kysytään ja mihin tarkoitukseen. Haluaisin kääntää tiedonkulkua niin päin, että tietoa tulisi ennakkoon. On vaikea kysyä sellaista asiaa, josta ei ole kuullut mitään, Lähdesmäki sanoo. Kysymys yksityisyyden suojan kaventamisesta turvallisuuden takia on monimutkainen. Kyseessä on yksi kansalaisen perusoikeuksista, jota Suomessa on perinteisesti vaalittu tarkkaan. Poliisin näkökulmasta virkamiehen vastuuseen pitäisi voida luottaa nykyistä laajemmin. Asiasta olisi syytä puhua. Kirjoittaja on yhteiskuntatoimituksen toimittaja. Lue koko uutinen:

