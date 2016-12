Uutinen

Kouvolan Sanomat: Virtuaalitodellisuuden mahdollistava näyttöteknologia herättää kiinnostusta kuluttajissa Teknologian kehitys on tuonut virtuaalitodellisuuden kuluttajamarkkinoille. Suuret elektroniikkayritykset ovat panostaneet resursseja virtuaalitodellisuuden tuomiseen kuluttajien käyttöön ja se näkyy tuotteiden laadussa. Joulumyynnissä esimerkiksi Playstationin vr-laitteistoja on loppuunmyyty lukuisista kauppaketjuista. — Kaikille laitetta ei edes saada pukinkonttiin. Seuraavia tulee kiertoon vasta kevättalvesta, sanoo Kotkan Gigantin dataosaston päällikkö Rami Liski. Virtuaalitodellisuudella tarkoitetaan tietokoneella luotua keinotekoista 3D maailmaa. Vr-laseissa silmille heijastetaan kaksi erilaista kuvaa, jotka aivot tulkitsevat kolmeulotteiseksi maailmaksi. Näin aivoja saadaan huiputettua luulemaan näkemäämme todellisuudeksi. Vr-lasit tulisikin ymmärtää uudenlaisena näyttöteknologiana. Vr-teknologia on riippuvainen laitteiden laskentatehoista. Älypuhelimille suunnatut versiot ovat usein halpoja, mutta samalla ne ovat sovelluksiltaan huomattavasti yksinkertaisempia kuin konsoleille tai tietokoneelle tarkoitetut tuotteet. Laitteiden hinnat kuvastavatkin käyttömahdollisuuksien kuilua. Kehittyvät sovellusmarkkinat tuottavat kuitenkin kaikille alustoille uusia innovatiivisia käyttöratkaisuja. Kyamkin peliohjelmoinnin lehtorin Teemu Saarelaisen mukaan erilaiset simulaatio- ja suunnittelumahdollisuudet kiinnostavat yrityksiä vr-teknologiassa. — Kyamkin ja Cursor Oy:n yhteistyössä on syntynyt tulevaa sairaalaa varten kolmiulotteinenmalli, joka mahdollistaa huoneiden kokeilemisen ennen rakentamista. Tällä vältetään virheitä, jotka johtavat toimimattomiin tilaratkaisuihin, Saarelainen kertoo. Suomalaisen virtuaalitodellisuussovelluksia tekevän yrityksen Dark Amber Softworks tuottajan Henri Brandtin mukaan vr-laitteiden käyttäjäryhmät tuleekin jakaa viihde- ja hyötykäyttäjiin. — Vr-teknologia mahdollistaa täysin uudenlaisen opetus- ja työskentelytavan. Esimerkiksi insinööritoimistoissa on käytetty vr-sovelluksia hahmottamaan rakennelmia, Brandt kertoo. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/16/Virtuaalitodellisuuden%20mahdollistava%20n%C3%A4ytt%C3%B6teknologia%20her%C3%A4tt%C3%A4%C3%A4%20kiinnostusta%20kuluttajissa/2016521668428/4