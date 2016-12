Uutinen

Kouvolan Sanomat: Eläinten ostaminen lahjaksi on vähentynyt vuosien mittaan — onko lemmikki hyvä joululahja? Kaneja on ostettu paljon ennen joulua, kertoo yrittäjä Tea Tähtinen lemmikkieläinliike Faunattaresta. — Tällä hetkellä meillä ei ole yhtään kania vapaana, vaan kaikki on varattuina. Kanit pääsevät uusin koteihinsa ensi viikolla. Tähtinen muistuttaa, että lemmikki ei ole sopiva yllätyslahja. — Lemmikin hoitoon pitää sitoutua vuosiksi eteenpäin, eikä se saa jäädä pelkästään lapsen harteille. Faunattaresta varatut kanit on käyty valitsemassa uuteen kotiin koko perheen voimin. — Omaan perheeseen lemmikin osto joululahjaksi on hyvä idea, jos se on perheen yhteinen päätös. Jouluna on pitkät pyhät ja lomia, joten lemmikkiin voidaan tutustua rauhassa. Vaikka kaneja on myyty enemmän kuin marsuja Tähtinen ei näe, että pienjyrsijöiden ostamisessa olisi trendejä. — Minusta tuntuu, että kanin ostajat ovat sattuneet meille tänä vuonna. Myös pieniä 20—30 litran nanoakvaarioita on myyty paljon. — Kaloja ei saa laittaa alle 40 litraiseen akvaarioon, mutta ihmiset ostavat pieniin akvaarioihin erilaisia kotiloita ja sukarapuja. Pieniä akvaarioita halutaan sisustuselementeiksi koteihin. — Asiakkaat ostavat yleensä valmiin akvaarion kotiloineen ja varusteineen. Pienessä akvaariossakin on työtä yhtälailla kuin isommassakin, Tähtinen muistuttaa. Sari Kuutti Petzoosta kertoo, että heillä menee lemmikkejä lahjaksi hyvin vähän. Yleensä lahjaksi ostetut lemmikit ovat pieniä jyrsijöitä ja kaneja. — Eläin joululahjana on hyvä idea silloin, kun koko perhe on hankinnassa mukana. Yleensä vanhemmat hankkivat lapsilleen lemmikin lahjaksi, mutta asiasta on jo puhuttu etukäteen ja esimerkiksi eläimen hoidoista on sovittu. Kuutti kertoo, että akvaariopuolelle ostetaan usein lahjakortti, jotta saaja saa valittua oikeat kalat oikeisiin altaisiin. Kuutti kasvattaa myös kissoja ja hän painottaa, että eläin yllätyslahjana ei ole hyvä idea.o — Olen kieltäytynyt myymästä kissanpentua lahjaksi, kun lahjan saaja ei ollut asiasta mitenkään tietoinen. Lemmikin hankinnan pitää olla tarkoin harkittua. Kuutin mukaan eläinten ostaminen lahjaksi on vähentynyt vuosien mittaan. — Ehkä ihmisten lahjatoiveet ovat hieman erilaisia nykyään. Lue koko uutinen:

