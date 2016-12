Uutinen

Kouvolan Sanomat: Esitys KoLen alasajosta meni nurin äänin 12—2 Juhlavuottaan lähestyvän 59-vuotiaan Kouvolan Lentopalloilijoiden lähes pysähtynyt sydän saatiin sykkimään seuran syyskokouksessa torstaina Korian monitoimitalossa. Taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneen ja seuratoimijoiden vähyydestä kärsivän KoLen kokouksessa käsiteltiin yhtenä vaihtoehtona jopa koko seuran alasajoa, mutta se ajatus meni nurin selkeällä äänestystuloksella 12—2. KoLen johtokunnassa jatkavat Tero Tikka ja Riikka Kunnari. Uusina jäseninä kuusikon täydentävät Hannu Mykkänen, Mikael Lehtinen, Jan Engberg ja Heidi Pasi. KoLe on joutunut olemaan yli kaksi vuotta ilman puheenjohtajaa, eikä kokousväestä vieläkään löytynyt uutta vetäjää. — Kokouksessa kävi selväksi, että ehdottomasti halutaan jatkaa KoLen toimintaa. Tukea on luvattu myös esimerkiksi Kouvolan kaupungilta jopa enemmän kuin on osattu tähän mennessä pyytää, Mykkänen sanoo. KoLen on nyt keskityttävä junioritoiminnan piristämiseen. Seurassa on tällä hetkellä ainoastaan yksi junnujoukkue (B-tytöt) ja pallokoulu. — Junioripuoli on herätettävä uudelleen henkiin. Parhaiten se tapahtuu siten, että saamme lentopallon nykyistä vahvemmin mukaan koulumaailmaan. Ideoita on — ja ne ovat ennenkin toimineet — nyt ne on vain saatava pyörimään kunnolla, Mykkänen toteaa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/17/Esitys%20KoLen%20alasajosta%20meni%20nurin%20%C3%A4%C3%A4nin%2012%E2%80%942/2016221673534/4