Kouvolan Sanomat: Joulunalusviikolla Kouvolassa lämpötila plussan puolella Kouvolassa on vielä tänä lauantaina aavistuksen verran pakkasta, mutta jo huomenna sunnuntaina lämpömittari kipuaa plussan puolelle. Vaikka tänään lauantaina Utissa mitattiin säähavaintoasemalla lunta 17 senttiä ja pakkasta kaksi astetta, ei vielä tiedetä, minkä verran lumesta on jäljellä jouluaattona, sillä lämpötila on Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan Kouvolassa koko ensi viikon plussan puolella. Lue koko uutinen:

