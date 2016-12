Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kotiseuturakkaus nosti Kausalan aseman uuteen suosioon Kausalan vanha asemarakennus on herännyt syksyn aikana henkiin. Henna Leiramo osti asemarakennuksen alkuvuodesta ajatuksella, että tilaan pitää saada toimintaa. Joulukuussa asema on vakiinnuttanut paikkansa iittiläisten sydämissä. — Monet tulevat tänne varmaankin siksi, että rakennus on heille entuudestaan tuttu. Olemme saaneet paljon positiivista palautetta siitä, että pidämme rakennuksesta huolta. Lisäksi rakennuksen tunnelmasta tulee paljon kiitosta, Aseman Naiset Oy:n Sanna Tallgren kertoo. — Tarkoitus on, että tulevaisuudessa asemarakennus on kuin iittiläisten oma olohuone, Henna Leiramo jatkaa. Leiramon, Tallgrenin ja Marjo Pirisen yhteinen Aseman naiset Oy on vastuussa aseman uudesta elämästä. Kolmikko avasi kahvilan sekä sisustus- ja lahjaesineitä myyvän puodin tilaan loppukesästä. Työt asemalla eivät ole vielä lähellekään valmiit. — Suunnitelmissa olisi, että tänne saadaan lisää kahvilatilaa. Lisäksi täällä voisi olla tilat pientä yritystä, esimerkiksi kampaamoa varten, Tallgren kuvailee. — Talon päädyssä on myös asuinhuoneisto, joka olisi mukavaa saada käyttöön. Rakennuksesta on asemakaavamuutos menossa, katsotaan miten sen kanssa käy, Leiramo jatkaa. Toistaiseksi Kausalan asemaa pidetään auki torstaista lauantaihin sekä silloin, kun alueella on muita tapahtumia. Lauantaina Ravilinnassa järjestetyt joulumarkkinat näkyivät asemalla. — Täälläkin on heti enemmän väkeä, kun Kausalassa tapahtuu, Tallgren sanoo. — Tarkoitus olisi tehdä tästä itselle jossain vaiheessa puolipäiväinen työ, jolloin asema olisi auki päivittäin, Leiramo kertoo. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/17/Kotiseuturakkaus%20nosti%20Kausalan%20aseman%20uuteen%20suosioon/2016221673856/4