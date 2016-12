Uutinen

Kouvolan Sanomat: Saaga muuttaa Kouvolankadulle — toiminta supistuu Monikulttuurikeskus Saaga irtisanoo Tehokeskuksessa sijaitsevat tilansa ja muuttaa Kouvolankadulle Kouvolan Somalia-yhdistyksen ja Kouvolan islamilaisen yhdistyksen kanssa samoihin tiloihin. Yhdistykset suunnittelevat perustavansa Kouvolankadulle kaikkia maahanmuuttajia palvelevan neuvontapisteen. Saaga muutti nykyisiin tiloihin viime vuoden joulukuussa yhdessä Kymijoen tukipuu ry:n kanssa. Tukipuu jää Teholaan. Saagan projektikoordinaattorin ja ja projektityöntekijän työt päättyvät vuodenvaihteessa. Kolmivuotiseksi suunniteltu hanke kuihtui yksivuotiseksi, kun TE-toimisto ei myöntänyt enää työllisyysrahaa. — Ei ole mitään syytä pitää noin isoja tiloja, kun työllisyyshanke ei enää jatku, Satu Kurri kertoo. Kurri on Saagaa pyörittävän Kouvolan kansainvälinen kohtauspaikka ry:n puheenjohtaja. Työllisyysrahalla on maksettu projektityöntekijöiden palkat. He vastaavat monikulttuurisuuskeskuksen toiminnasta, muun muassa auttavat maahanmuuttajia etsimään työ- ja opiskelupaikkoja. Vuodenvaihteen jälkeen Saagassa työskentelee vielä neljä palkkatuella työllistettyä henkilöä. Heistä kolmen sopimus päättyy keväällä ja viimeisen elokuun lopussa. Viiden kuntouttavassa työtoiminnassa olevan henkilön sopimukset päättyvät tämän vuoden lopussa. Projektikoordinaattori Taina Vainio ihmettelee, mitä palkkatuella työllistetyt henkilöt jatkossa tekevät. — Tähän saakka he ovat ohjanneet muun muassa kuntouttavassa työtoiminnassa olevia. Kun ohjattavia ei jatkossa enää ole, en tiedä mitä he tekevät. Saagassa on ollut myös sellaisia työkokeilijoita, jotka eivät osaa suomen kieltä lainkaan. — Kaupungista ei taida löytyä toista semmoista paikkaa, joka ottaisi työkokeiluun tai muuten tukityöllistäsi täysin kielitaidottomia, Kurri epäilee. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/17/Saaga%20muuttaa%20Kouvolankadulle%20%E2%80%94%20toiminta%20supistuu/2016221671693/4