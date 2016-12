Uutinen

Kouvolan Sanomat: Suomen ensimmäinen pelimuseo syntyi osin kouvolalaisten tuella Tutkija Outi Penninkangas luonnehtii pelejä osaksi suomalaista kulttuurihistoriaa. Hänen mukaansa niitä voi tarkastella myös taideteoksina ja esimerkkeinä kekseliäisyydestä. Penninkangas on ollut mukana luomassa Suomen ensimmäistä pelaamiseen keskittyvää museota, joka avautuu Tampereella 5. tammikuuta. Museo avautuu osin kouvolalaisten tuella. Peliharrastaja ja -kerääjä Marko Latvanen on yksi 1 100 henkilöstä, jotka osallistuivat museon joukkorahoituskampanjaan. — Olen itse haalinut pelivempaimia 1990-luvun puolivälistä saakka. On hienoa, että joku tallentaa niitä virallisemmin. Nyt muistot ovat yhdessä paikassa, Latvanen sanoo. Damage-pelistä tunnetun Suomi-peli Oy:n toimitusjohtaja, kuusankoskelainen Jyrki Sinivaara on lahjoittanut museoon runsaasti peliin liittyvää materiaalia. 400-neliöinen Pelimuseo sijoittuu Museokeskus Vapriikkiin. Esillä on 100 suomalaista peliä lautapeleistä rooli-, video- ja mobiilipeleihin. Pajatsoakaan ei ole unohdettu. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

