Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vanhalle kirjapainotalolle miljoonaremontti: tältä House of Rockin entiset tilat ja yläkerrokset näyttävät nyt Kouvolan keskustassa sijaitsevan vanhan kirjapainotalon remontti on hyvässä vauhdissa. Kouvolankadun ja Koulukadun kulmauksessa sijaitsevan rakennuksen omistaa nykyään kouvolalainen yritys Atlas-Invest. Sama yritys omistaa myös Kauppakeskus Valtarin. Atlas-Investin Petri Rantanen kertoo, että entistä Anttilan kiinteistöä vastapäätä olevan vanhan kirjapainotalon kakkos- ja kolmoskerroksiin remontoidaan toimistotiloja. Alakerran tilat voidaan räätälöidä kysyjien mukaan esimerkiksi kerhotiloiksi tai ruokapaikaksi. Omistajan arvion mukaan remontti maksaa 1,5—2 miljoonaa euroa. Rakennus on suojeltu asemakaavassa 1984. Toisin sanoen vanhan perinteikkään rakennuksen julkisivua ja kattorakenteita ei voi muuttaa toisenlaisiksi. Korjaukset on tehtävä siten, että rakennuksen yleisilme ei muutu. Rantanen korostaa, että mitään lopullisia päätöksiä tilojen käytöstä ei remontin tässä vaiheessa ole tehty. Paljon riippuu luonnollisesti siitäkin, millaista kysyntää tiloista on. Alakerran isoimmassa tilassa toimi viimeksi rokkiklubi House of Rock. Kun vuokrasopimusta ei uusittu, House of Rock muutti uusiin tiloihin Asemakadulle. — Alakerrassa on eri vaihtoehtoja. Rokkiklubikäyttöön se ei kuitenkaan sovellu, koska talon rakenne ei anna siihen mahdollisuutta. Ääni kiertää sen verran paljon vanhassa rakennuksessa, Rantanen viittaa meluun. — Ruokaravintola voisi olla yksi mahdollisuus, hän jatkaa. Vanhan kirjapainotalon remontti valmistuu tämänhetkisen arvion perusteella loppuvuodesta 2017. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/17/Vanhalle%20kirjapainotalolle%20miljoonaremontti%3A%20t%C3%A4lt%C3%A4%20House%20of%20Rockin%20entiset%20tilat%20ja%20yl%C3%A4kerrokset%20n%C3%A4ytt%C3%A4v%C3%A4t%20nyt/2016221669154/4