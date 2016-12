Uutinen

Kouvolan Sanomat: Asukas meni aamun lehteä hakemaan Valkealassa — postilaatikko olikin palanut Postilaatikko paloi Kouvolan Valkealassa yöllä. Postilaatikon omistaja huomasi laatikon palaneen, kun hän meni hakemaan postiaan sunnuntaiaamuna. Kymenlaakson pelastusalaitoksen mukaan palon syy ei ole selvinnyt. Koska postilaatikot eivät syty itsestään kovin herkästi, on syytä epäillä, että joku on sen sytyttänyt. Postilaatikko oli usean postilaatikon rivissä Jokelan omakotitaloalueella. Myös viereinen postilaatikko on hieman kärsinyt palossa. Pelastuslaitoksen mukaan postilaatikot eivät pala kovin usein, mutta ilkivaltaa niille on tehty silloin tällöin lähinnä uudenvuoden tienoilla. Vastaavat tapaukset ovat harvinaisia. Hälytys tuli hieman ennen kello kymmentä sunnuntaiaamuna. Lue koko uutinen:

