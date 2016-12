Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaksi kolmesta turvapaikkapäätöksestä kielteisiä, valituksia tehty liki 10 000 Kielteisestä turvapaikkapäätöksestä valitetaan lähes aina. Kouvolassa valituksia on tehty tänä vuonna vajaat 100 ja koko Suomessa kaikkiaan 9 570. Koko viime vuonna valituksia tehtiin yhteensä 1 168. Tällä hetkellä kaikki valitukset käsitellään Helsingissä, mutta oikeusministeriö suunnittelee käsittelyn hajauttamista. Tällä hetkellä valitusten keskimääräinen käsittelyaika on 5,3 kuukautta. Valitusten määrä alkoi kasvaa kesällä sitä mukaa, kun Maahanmuuttovirasto oli saanut valmiiksi turvapaikkapäätöksiä. Hallinto-oikeuden mukaan valituksista yli 70 prosenttia on tullut vireille kesäkuun jälkeen. Lokakuun loppuun mennessä kielteisiä turvapaikkapäätöksiä oli tehty yli 11 200 ja myönteisiä noin 6 000. Kouvolassa määrät ovat tähän mennessä noin 100 ja 40. Turvapaikanhakijoilla ei ole syyskuun alusta lähtien ollut oikeutta ilmaiseen oikeusapuun turvapaikkapuhuttelussa. Hallinto-oikeuskäsittelyyn ilmaista oikeusapua saa edelleen. Kouvolan vastaanottokeskuksen johtajan Anna Buzaevan mukaan kaikkia kielteisen päätöksen saaneita opastetaan siinä, miten he voivat halutessaan asiasta valittaa. Apua tarjoavat sekä julkiset avustajat että yksityiset lakitoimistot. — Suurin osa valituksen tehneistä on käyttänyt julkista oikeusapua. Jotkut asiakkaat ovat ottaneet yhteyttä yksityisiin lakitoimistoihin. Usein tällaisissa tapauksissa joku heidän tuttavansa on suositellut tiettyä toimistoa, Buzaeva sanoo. Lue koko uutinen:

