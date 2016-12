Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvola saa noin 50 uutta hirvivaaramerkkiä Kouvolan ja Iitin alueille on tulossa noin 50 uutta hirvivaaramerkkiä talven ja kevään aikana. Lisäksi joidenkin vanhojen merkkien paikkoja siirretään sekä muutama otetaan pois. — Merkkejä tulee reilusti lisää. Hirvivaaramerkkimuutokset ovat nyt selvillä ja alueurakoitsijoille on toimitettu muutostiedot. Merkit ovat tällä hetkellä tilauksessa. Todennäköistä on, että muutokset toteutuvat vasta keväällä, liikenneturvallisuusvastaava Sonja Lehtonen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta kertoo. Uudet merkit tulevat pääasiassa valtateiden ja kantateiden varsille. Alemmalle tieverkolle merkkejä tulee vain, jos kyseessä on erityisen onnettomuusaltis paikka. Lisäksi joistain paikoista hirvivaaramerkit poistuvat, kuten Kouvolan ja Lappeenrannan väliseltä tiehankealueelta, jonne rakennetaan riista-aidat. Hirvivaaramerkkien päivittäminen tehdään säiden salliessa. Merkkien pystytyksestä vastaavat eri alueiden urakoitsijat. Uudet merkit asennetaan, kun maa on sulanut. — Olemme kertoneet urakoitsijoille uusien merkkien paikat. He laittavat ne paikoilleen kelien ja aikataulujensa mukaan. Hirvivaaramerkkien päivittäminen on Lehtosen mukaan viivästynyt kuukaudella, koska selvitystyö kesti aiottua pidempään. — Tarkoitus oli saada merkkimuutokset urakoitsijoille aiemmin, jolloin ne olisi ehditty toteuttaa tänä syksynä. Nyt tavallista aiempi talvi siirtää muutosten toteuttamisen keväälle. Lue koko uutinen:

