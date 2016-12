Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kyläyhdistys osti Koskenniskan rukoushuoneen Vuolenkosken kyläyhdistys on ostanut oman kirkon. Koskenniskan rukoushuone palasi kyläyhdistyksen omistukseen 88 vuoden tauon jälkeen. Tuona aikana se oli Suomen luterilainen evankeliumiyhdistyksen omistuksessa. — SLEY halusi nimenomaan myydä kiinteistön kyläyhdistykselle, jotta se säilyy alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan ja siitä pidetään vastaisuudessakin huolta, Vuolenkosken kyläyhdistyksen puheenjohtaja Eero Paronen kertoo. Parosen mukaan SLEY on viime vuosina luopunut yksittäisistä rukoushuoneista. Hänen mukaansa SLEY ei tarjonnut Vuolenkosken kiinteistöä muulle kuin kyläyhdistykselle. — Kauppahintaa en paljasta, mutta se oli molempia osapuolia tyydyttävä. Kallis se ei ollut. Parosen mukaan Vuolenkosken rukoushuone toimii vastaisuudessakin kylätapahtumien pitopaikkana. Tänään tilassa järjestetään joulukonsertti, jolla kerätään varoja kattamaan rukoushuoneen hankintakuluja. Tulevaisuudessa rukoushuonetta markkinoidaan entistä enemmän kyläläisten käyttöön. — Pyrimme saamaan tilaan enemmän vihkiäisiä ja kastetilaisuuksia. Tila on tälläkin hetkellä aktiivisessa käytössä. Lisäksi alueen kesäasukkaat ovat rukoushuoneeseen ihastuneita. Joulua sanoin -konsertti tänään kello 14 Vuolenkosken rukoushuoneella, Vuolenkoskentie 1577. Lue koko uutinen:

