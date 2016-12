Uutinen

Kouvolan Sanomat: Matias Salo sai kaksi kunniamainintaa — valittiin vuoden valmentajaksi ja vuoden iittiläiseksi Kouvolan ravirata on valinnut iittiläisen Matias Salon Kymenlaakson alueen vuoden valmentajaksi. Toiminnanjohtaja Arto Hytönen kertoo, että Salolla on ollut menossa paras kausi, ja hänen valmentamansa hevoset ovat juosseet yli 100 000 euroa tänä vuonna. Salon valmentamista hevosista Onirique on päässyt mukaan osallistumaan EM-tason ravilähtöihin Finlandia-ajoon ja Kymen Grand Prixiin sekä voittanut useita pienempiä kilpailuja. Salo on tuonut myös kotikunnalleen Iitille mainetta ja kunniaa, joten hänet nimitetty vuoden iittiläiseksi. Valinnan teki Lions Club Kausalan raati. LC Kausalan presidentti Pauli Similä perustelee, että Salo on viime aikoina eniten Iittiä esille tuonut henkilö, ja tahti on vain kiihtynyt. — Salon positiivinen olemus on eduksi Iitille, Similä sanoo. Lue koko uutinen:

