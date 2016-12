Uutinen

Kouvolan Sanomat: Perheen vainoaminen tunnustettiin, turvapaikkapäätös silti kielteinen Irakilainen Qaisar Al-Azzawi sai syyskuun lopulla tiedon, että hänelle ja hänen perheelleen ei myönnetä Suomesta turvapaikkaa. Nyt edessä on todennäköisesti palautus Bagdadiin, jossa Al-Azzawi pelkää perheensä joutuvan väkivallan uhriksi. Perhe on ollut Suomessa reilun vuoden, lokakuusta 2015. Lähtö Irakista oli Al-Azzaweille jo toinen, sillä vuonna 2006 he pakenivat Syyriaan saatuaan Irakissa tappouhkauksia. Uhkausten lähettäjä ei ole selvinnyt, mutta Al-Azzawi arvelee niiden liittyvän siihen, että kuuluu sunnivähemmistöön tai siihen, että hän työskenteli aiemmin amerikkalaisille. Syyrian kriisin puhjettua perhe palasi Bagdadiin, kunnes vuonna 2015 uhkailu alkoi uudelleen. Viime vuoden toukokuussa Al-Azzawin vaimo Mayson ja tytär Gwan yritettiin siepata. Sieppaus epäonnistui, mutta he joutuivat sieppaajien yliajamaksi. Mayson loukkaantui mutta Gwan menehtyi saamiinsa vammoihin. Perhe päätti paeta. Matka Turkin kautta ja muun Euroopan läpi kesti reilut kaksi viikkoa. — Halusimme Suomeen, koska täällä lasten olisi paras käydä koulua, Qaisar Al-Azzawi sanoo. Nyt vanhin lapsista käy koulua Hirvelän koulussa. Nuoremmat ovat sen verran pieniä, että he ovat vielä kotona. Turvapaikkapäätöksiä tehdessään Maahanmuuttovirasto Migri katsoo sekä mennyttä että arvioi tulevaa, sanoo Migrin Saimaan tulosalueen johtaja Juha Similä. Siksi esimerkiksi se, että on aiemmin joutunut vainon kohteeksi, ei automaattisesti takaa turvapaikkaa. — Toki jos on aiemmin joutunut oikeudenloukkausten kohteeksi on signaali siitä, että voi joutua myös tulevaisuudessa. Pitää kuitenkin katsoa se, olisiko hakija kotimaahan palautettuna edelleen oikeukeudenloukkausten vaarassa. Eri maissa tilanteet voivat vaihdella hyvinkin nopeasti, Similä sanoo, joten olennaista on, mikä on tilanne päätöksentekohetkellä. Julkisessa keskustelussa puhutaan mahdollisesti turvallisista tai turvattomista alueista, mutta Migrin kannalta termi on ongelmallinen. — ”Turvallinen”-termi on puhekielen käsite. Ulkomaalaislaissa on säädetty edellytykset, joilla voi saada turvapaikan tai toissijaista suojelua. Laissa puhutaan esimerkiksi mielivaltaisesta väkivallasta tai aseellisesta selkkauksesta, Similä sanoo. — Keskeinen kysymys on, onko jollakin alueella sellainen turvallisuustilanne, että kaikki siellä olevat olisivat oikeutettuja saamaan kansainvälistä suojelua. Esimerkiksi Bagdadissa tilanne ei tällä hetkellä sellainen ole. Bagdadista tuleva hakija voi saada turvapaikan, jos alueen tilanne ja henkilökohtainen tilanne sitä edellyttävät, mutta sieltä tuleva ei saa automaattisesti turvapaikkaa tai oleskelulupaa toissijaisen suojelun perusteella. Al-Azzawien turvapaikkapäätöksessä todetaan, että Irakissa uskontoon liittyvät vastakkainasettelut ovat kärjistyneet ja että monien puolisotilaallisten shiia-ryhmien epäillään syyllistyneen sunnisiviilien sieppauksiin, kidutuksiin ja tappoihin — etenkin Bagdadissa, jossa noin 80 väestöstä on shiioja. Myöskään Al-Azzawin kertomusta ei epäillä. Kielteistä päätöstä perustellaan sillä, että yleisesti ottaen Bagdadin turvallisuustilanne on kuitenkin parantunut, ja esimerkiksi yöllinen ulkonaliikkumiskielto on kumottu. Koska Al-Azzawi perheineen on kotoisin sunnienemmistöiseltä alueelta Bagdadissa, väkivallan riski katsotaan pienemmäksi. Ratkaisuun vaikuttaa myös se, että ei ole selvillä, kuka perhettä on uhkaillut. — Mielummin olisin vaikka täällä vankilassa kuin palaisin Irakiin. Ainakin vankilassa tietäisin perheeni olevan turvassa, Al-Azzawi sanoo. Hän on valittanut päätöksestä hallinto-oikeuteen. Lue koko uutinen:

