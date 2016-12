Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pikku prinssi hurmasi jäähallissa - katso kuvagalleria Kouvolan taitoluistelu ry:n perinteinen joulunäytös marssitti Lumon-areenan jäälle satakunta eri ikäistä ja tasoista luistelijaa alkuiltapäivästä sunnuntaina. Jääsatu Pikku prinssiin saivat osallistua kaikki yhdistyksen jäälle haluavat luistelijat. — Meillä on paljon pieniä harrastajaluistelijoita esittämässä esimerkiksi tähtien ja numeroiden rooleja. Esityksen pääroolit puolestaan ovat kilpaluistelijoiden esittämiä. Harrastajakin voi saada pääroolin. Kyse on valmentajan valinnasta, Kouvolan taitoluistelu ry:n puheenjohtaja Laura Moisio kertoo. Moision mukaan yhdistyksen näytökset ovat keränneet hyvin yleisöä. Keväällä yhdistys esitti Lumon-areenalla Leijonakuninkaan. Sunnuntaina Pikku prinssi täytti yhden jäähallin pitkistä katsomoista lähes kokonaisuudessaan. Kookoon Jäätaitureiden joulunäytös luisteltiin samalla jäällä 5. joulukuuta. Moision mukaan esitykset eivät syö toistensa yleisöä. — Molemmille on riittänyt hyvin väkeä. Kun esityksessä on kymmenittäin eritasoisia luistelijoita, saattaa tapahtua pieniä kömmähdyksiäkin. Moision mukaan niihin suhtaudutaan hyvin rauhallisesti. — Jäällä tarvitaan apuohjaajia, kun kyse on pienistä lapsista. Ei ole vaarallista, jos joku lähtee vaikka vahingossa luistelemaan väärään suuntaan esityksessä. Lue koko uutinen:

