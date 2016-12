Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vähävaraisten perheiden lapset toivovat joululahjaksi arkisia asioita Monelle vähävaraisen perheen lapselle joululahjakeräyksestä saatu lahja on joulun ainoa, kertoo Mia Lindgren. Hän on Kouvolan Joulupuu-keräyksen projektipäällikkö. Lindgrenin mukaan lasten lahjatoiveet ovat yllättävän arkisia. — Teini-ikäiset toivovat hygieniatuotteita kuten shampoota, deodoranttia, tuoksuja, meikkejä ja pussilakanoita. Nuoret toivovat lahjakortteja, elokuvalippuja ja harrastevälineitä. Pienet lapset ilahtuvat leluista. Alle kolmevuotiaiden vanhemmat kaipailevat lapsillensa vaatteita ja vaippoja. — Lautapelejä toivotaan paljon, jotta koko perheellä olisi yhteistä tekemistä. Tänä vuonna toivottiin lippuja Action Parkiin. Joulupuu-keräys on Nuorkauppakamarien perinteinen hyväntekeväisyyskeräys. Keräys järjestetään koko Suomessa. Kouvolassa nuorkauppakamarilaiset ovat keränneet joululahjoja vuodesta 2008 saakka. Tänä vuonna Kouvolan Joulupuu- keräykseen tuotiin noin 1 100 pakettia. Lahjaa toivovia lapsia oli 598. — Pyrimme siihen, että jokainen lapsi saa yhden paketin. Tänä vuonna annoimme 3—9-vuotiaille muutaman lahjan. Nuorkauppakamari luovuttaa lahjat muun muassa Kouvolan kaupungin lastensuojeluun, maahanmuuttotyölle ja kirkon diakoniatyölle. He valitsevat lahjojen saajat. Myös Hope Kouvola järjestää vuosittain jouluisen keräyksen vähävaraisille perheille. Yhdistyksen varastolle saa tuoda uusia tai itsetehtyjä paketoimattomia lahjoja. Lähtökohtaisesti lahjan ostaja voi itse päättää, mitä hän ostaa. — Kerron kuitenkin lahjoittajalle lapsen iän ja sukupuolen. Välillä tiedämme myös, mistä lapsi on kiinnostunut. Yleensä toiveet liittyvät harrastuksiin, Kouvolan Hopen tiiminvetäjä Henna Hämeenniemi kertoo. Tänä vuonna Hopen keräykseen osallistui 103 perhettä, joissa on yhteensä 256 lasta. — 80 prosenttia perheistä ottaa meihin yhteyttä itse. Loput asiakkaat tulevat lastensuojelun ja perhetyön kautta. Hyväntekeväisyyteen nojaavien perheiden määrä on kasvanut parillakymmenellä viime vuodesta. Moni Hope Kouvolan asiakkaista on samoja kuin viisi vuotta sitten, jolloin yhdistyksen toiminta Kouvolassa alkoi. — Kaikki mukana olevat lapset saavat ainakin yhden lahjan. Jos emme saa lahjoituksia riittävästi, ostaa yhdistys loput lahjat. Hope löytää lahjoittajansa sosiaalisen median ja puskaradion avulla. — Usein ne, jotka ovat lahjoittaneet kerran, lahjoittavat seuraavanakin vuonna. Lahjoittavien yritysten määrä on kasvanut kovasti. Viime vuosina myös Joulupuu-keräykseen osallistuneiden lahjoittajien määrä on lisääntynyt. Siitä huolimatta Lindgrenin mielestä keräyksessä on kehitettävää. — Toivomme, että pääsisimme aiempaa paremmin toteuttamaan lasten lahjatoiveet. On tärkeää, että mahdollisesti ainut joululahja on lapselle mieluinen. Noin 150 000 lasta, eli joka kymmenes suomalainen lapsi, on vähävaraisesta perheestä, kertoo köyhyyttä tutkinut dosentti Sakari Kainulainen Diakonia-ammattikorkeakoulusta. Erityisesti joulu koettelee köyhiä perheitä. Heidän joulu lahjoineen lepää monilta osin kolmannen sektorin harteilla. Kainulaisen mielestä valtio ei turvaudu tavallisten kansalaisen tekemään hyväntekeväisyyteen, mutta se ummistaa silmänsä vähävaraisten ongelmilta. Tällä Kainulainen tarkoittaa muun muassa sitä, että valtio leikkaa tukia niiltä, jotka niitä eniten tarvitsevat. — Suurin elintasoerojen aiheuttaja on kuitenkin työttömyys. Elintasoerojen pienentämiseksi tärkeintä olisi löytää kaikille töitä, ei nostaa pelkästään tukien määrää. Kainulaisen mukaan vähävaraisille perheille lahjoista on suuri apu, mutta hän näkee keräyksissä sekä hyviä että huonoja puolia. — On hyvä asia, että ihmiset lahjoittavat omastaan ja välittävät toisistaan. Huono asia on se, että Suomen yhteiskunnalliset rakenteet mahdollistavat sen, että kaikilla ei ole mahdollista tulla toimeen. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/18/V%C3%A4h%C3%A4varaisten%20perheiden%20lapset%20toivovat%20joululahjaksi%20arkisia%20asioita/2016221671196/4