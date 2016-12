Uutinen

Kouvolan Sanomat: Arkistosta: Hyypiä vihki nimikkoareenansa Voikkaan oma poika piipahti avaamassa omaa nimeään kantavan palloiluhallin. Arkistojuttu on julkaistu Kouvolan Sanomissa alun perin 18.5.2002. Hyypiä vihki nimikkoareenansa Englannin Valioliigan Liverpoolissa ammattilaisena pelaava Sami Hyypiä vihki perjantaina Kuusankoskella käyttöön oman nimikkoareenansa. Palloiluhallin vihkiäisiin osallistui puolustajatähden ja parisataapäisen yleisön lisäksi myös muuta arvovaltaista ja urheiluhenkistä väkeä, muun muassa Suomen jalkapallomaajoukkueen valmentaja Antti Muurinen. — Nyt tuntuu, että olisin vanhempikin ihminen, sillä yleensähän tällaisia paikkoja nimetään vasta minua paljon vanhempien ihmisten mukaan, lohkaisi 28-vuotias Hyypiä leikatessaan vihkiäisnauhaa. Sami Hyypiä -areenan rakennustyöt aloitettiin keväällä 2000 ja käyttöön se otettiin saman vuoden marraskuussa. Hallin 90 metriä pitkän ja 55 metriä leveän kentän pohjamateriaalina on lähes aitoa nurmea vastaava pitkänukkainen kumirouhepohjainen tekonurmi. Hallissa harjoittelee talvikauden aikana viikoittain noin tuhat harrastajaa, joista valtaosa on junioreita. Käyttäjistä Kuusankoskelaisia on noin 65 prosenttia. Loput tulevat pääosin muualta Pohjois-Kymenlaakson alueelta. Hallin käyttöaste 2002 tammi—huhtikuussa oli arki-iltoina sekä viikonloppuina 96 prosenttia. Sen lisäksi halli on päivisin koululaisten ja muiden ryhmien käytössä. Perjantaina käyttöön vihitty areena sopii parhaiten jalkapallon ja pesäpallon harjoitteluun, mutta myös esimerkiksi erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Sami Hyypiä -areenan lopullinen hinta on noin 1,7 miljoonaa euroa. Määrä sisältää myös tänä kesänä valmistuvat sosiaali- ja kahviotilat ja pihatyöt. Hallin rakennusvaiheessa osa työstä tehtiin talkootöinä, joista merkittävin oli perustuksien rakentaminen. Kuusankosken kaupunki on investoinut hallin maanrakennustöihin 135 000 euroa. Valtio on mukana hankkeessa liikuntaneuvoston myöntämällä avustuksella. Timo Ranta Lue koko uutinen:

