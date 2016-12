Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvola ottaa tammikuussa käyttöön vähävaraisille suunnatun virtakortin Kouvola ottaa käyttöön tammikuun puolivälissä takuueläkettä tai täydentävää toimeentulotukea saaville suunnatun virtakortin. Kortilla pääsee alkuvaiheessa ilmaisiksi kaupungin uimahalleihin, museoihin, kuntosaleille ja liikuntaryhmiin. Lisäksi sillä pääsee ilmaiseksi myös joihinkin Kouvolan teatterin näytöksiin sekä Kymi Sinfonietan ja Kouvolan musiikkiopiston konsertteihin. — Kortin on tarkoitus tarjota edullisia ja maksuttomia palveluita sekä edistää ihmisten hyvinvointia. Neuvottelut ovat käynnissä useampien yhteistyökumppaneiden, kuten urheiluseurojen, kanssa, Kouvolan palvelupäällikkö Anne Eriksson kertoo. Erikssonin mukaan Kouvolan teatteri, Kymi Sinfonietta ja Kouvolan musiikkiopisto varaavat joitain lippuja esityksiinsä virtakortin käyttäjille. Kortti hakee Erikssonin mukaan vielä muotoaan. Toistaiseksi sen tarjoamat palvelut ovat ilmaisia. Kouvolassa takuueläkkeen piirissä on 685 henkilöä. Täydentävän toimeentulon piirissä on puolestaan 1800 kotitaloutta, joista kaksi kolmasosaa on yhden hengen talouksia. Virtakorttiin oikeutetut henkilöt saavat tiedon kortista takuueläkkeen ja täydentävän toimeentulon päätöksen yhteydessä. Jo päätöksen saaneille lähetetään tieto postitse. — Toivottavasti tieto kortista leviää myös Kouvolan kotisivujen kautta. Kouvolan virtakortti maksaa 20 euroa ja on voimassa vuoden ajan. Sen voi ostaa aluksi Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteeltä. Lue koko uutinen:

