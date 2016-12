Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolasta Silkkitietä Kiinaan: yhteys tuo onnistuessaan konttiterminaalin ja uutta teollisuutta Junayhteys Kouvolasta Kiinaan on erityisesti konepaja- ja metsäteollisuuden mieleen. Kinnon toimitusjohtaja Martti Husu sanoo, että useilla konepajateollisuuden yrityksillä on Suomen ja Kiinan välillä liikennettä molempiin suuntiin. — Kiinassa tehdään osia, jotka tuodaan Suomeen koottavaksi. Valmis tuote lähetetään takaisin Kiinaan. Olemme haastatelleet noin 70:tä teollisuuskontaktia. Tuntuu, että vähän jokaisella on kilpailuhaitta: Kuljetukset kestävät pidempään kuin eurooppalaisten kilpailijoiden. Husu arvioi, että junayhteys voi parhaimmillaan mahdollistaa jonkin verran myös uutta kokoonpanoteollisuutta Kouvolan seudulla. Kouvolan Sanomat kertoi tiistaina, että Kouvola on solminut yhteistyösopimuksen venäläisen, kazakstanilaisen ja kiinalaisen terminaalikeskuksen kanssa. Osapuolet sitoutuivat siihen, että kuljetukset toimivat jouhevasti ja sovitussa aikataulussa Kouvolan ja Aasian välillä. Rautateiden niin sanottu idän kuljetuskäytävä lähtee Kouvolasta ja kulkee ensin Venäjän Kalugaan ja Kazakstanin Khorgosiin. Päätepiste on Kiinan Zhengzhou. Husu jatkaa, että haastattelujen perusteella junareitille on merkittävää kysyntää. — Ongelma on konttien puuttuminen. Jotta reitti toimisi, täällä täytyy olla tyhjien konttien terminaali. Sanoisin, että joitakin satoja kontteja pitäisi olla jatkuvasti varalla. Lue koko uutinen:

