Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kymi Sinfoniettan käsissä soi keväällä Kalevala Kymi Sinfonietta tarkastelee 100-vuotiasta Suomea muun muassa kansainvälisten lasien läpi. Kouvolassa ja Kotkassa soi helmikuussa 2017 teos Muinainen Kalevala — tarina suomalaisuudesta, jonka takaa löytyy kapellimestari ja harpisti Andrew Lawrence-King. Suomessakin asunut brittimuusikko on muokannut ja orkestroinut kansalliseepoksen Elias Lönnrotin (1802—1884) keräämien kansansävelmien pohjalta. Pianisti Laura Mikkola on solistina kevätkauden avajaiskonsertissa tammikuussa. Ohjelmassa on Klamia, Rautavaaraa, Sibeliusta ja Melartinia. Viimeksi mainitulta kuullaan osia baletista Sininen helmi. Suomea juhlistaa myös vappukonsertti, jossa raikaavat Finnhitsit. Samoin teos Suomikuvia, jossa musiikki saa rinnalleen tanssia. Koreografi on italialaissyntyinen Beniamino Borghi. — Olemme tilanneet myös uutta suomalaista musiikkia. Yksi tällainen on Markus Fageruddin konsertto Pipoka-triolle, kertoo Kymi Sinfoniettan toimitusjohtaja Riikka Luostarinen. Kymi Sinfoniettan, Pori Sinfoniettan ja Lapin kamariorkesterin yhteistilaus sai kantaesityksensä marraskuussa Porissa. Kymenlaaksossa se kuullaan maaliskuussa. Kevätkausi päättyy konserttiin tutun yhteistyökumppanin, Pietarin Filharmonian kanssa. — Uuno Klamin Kalevala-sarjan esittäminen on meille iso juttu. Sitä ei pystyttäisi ikipäivänä soittamaan omalla porukalla. Lue lisää tiistain lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/19/Kymi%20Sinfoniettan%20k%C3%A4siss%C3%A4%20soi%20kev%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4%20Kalevala/2016221681812/4