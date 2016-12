Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lindström blogissaan: Kritiikki lainvalmistelusta pitää ottaa tosissaan Oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps.) kommentoi blogissaan hallituksen toimintaa lakien valmistelussa. Oikeuskansleri Jaakko Jonkka kertoi sunnuntain Helsingin Sanomissa, että hallituksen lakiesityksissä on ollut suuriakin perustuslaillisia ongelmia, mutta oikeuskanslerin huomautuksia ei ole aina otettu huomioon. Lindström sanoo blogissaan, että Jonkan kritiikki on otettava vakavasti. Hänen mukaansa lakien valmisteluun pitää taata riittävästi aikaa, mutta että lainvalmistelijoiden koulutukseen on satsattu ja lainkirjoittajille tarkoitettu opas on uudistettu pari vuotta sitten. — Näillä uusilla ohjeilla osaltaan pyritään myötävaikuttamaan siihen, että lait jatkossakin valmistellaan hyvin ja valmistelun tausta-aineisto tuodaan päätöksentekijöille ja muille avoimesti esiin, Lindström kirjoittaa. Hän sanoo myös, että oikeusministeriössä ei ole huomattu lainsäädännön laadun heikenneen. Koko kirjoitus on luettavissa Lindströmin blogista yllä olevan linkin kautta. Lue koko uutinen:

