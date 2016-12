Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lucia Ingrid Holm tuo valoa ja iloa Kuusankoskelle keskiviikkona Suomen Luciaksi tänä vuonna valittu 18-vuotias lukiolainen Ingrid Holm vierailee kuoroineen Kuusankoskella keskiviikkona. Ingrid Holm, Luciaksi kruunaaminen on vienyt sinut ja seurueesi Suomen-kiertueelle. Millaista kiertueella on ollut? — Mukavaa! Olen tavannut paljon eri-ikäisiä ihmisiä, kun olemme vierailleet vanhainkodeissa, kirkoissa ja kouluissa. Luciana oleminen on toki myös täyttä työtä, ja kalenteri on täyteen buukattu. Viimeinen esiintyminen on 7. tammikuuta. Siihen mennessä esiintymisiä ennättää kertyä noin 85. Millaisella ryhmällä kierrätte maata? — Kuorossa laulaa kaikkiaan 22 neitoa, mutta kaikki eivät ole mukana joka paikassa. Tällä hetkellä moni sattuu olemaan sairaana. Veikkaan, että Kuusankoskelle meitä tulee 5—7. Laulamme ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi. Lucia-neito valitaan Folkhälsanin ja sanomalehti Hufvudstadsbladetin yhteistyöllä. Ehdokkaan tulee olla 18 vuotta täyttänyt, puhua ruotsia kotikielenä ja olla tottunut esiintyjä. Mitä muuta Lucialta vaaditaan? — On oltava iloinen ja valmis tapaamaan ihmisiä sekä tietenkin musikaalinen. Lucia on ennen kaikkea valon ja ilon tuoja, joten hymy on herkässä. Haluan olla mukana tekemässä hyvää. Tänä vuonna Lucia-keräyksen tuotto menee lapsiperheille, joilla on vaikeuksia selviytyä arjestaan. Minkälainen kruunajaispäiväsi 13. joulukuuta oli? — Se oli todella hieno päivä, kerrassaan unohtumaton. Paljon ihmisiä, paljon hymyjä. Olin yllättynyt siitä, miten paljon ihmisiä tuli seuraamaan tapahtumaa. En itse ole ollut katsomassa Luciaa aikaisemmin Helsingissä. Hienoa, että tällainen perinne on säilynyt. Oletko ollut Luciana ennenkin? — Olen ollut Turun Lucia ja Dragsfjärdin Lucia, joten tämä on jo kolmas kerta. Olen kotoisin Varsinais-Suomesta Kemiönsaarelta, johon Dragsfjärd kuuluu. Lucia on monen esikuva. Tullaanko sinulle juttelemaan kiertueella? — Jotkut tulevat. Osa on ujoja, osa rohkeampia. On hauska nähdä väkijoukossa Luciaksi pukeutuneita pikkutyttöjä, jotka katseleva minua kiinnostuneena. Etenkin vanhemmat ihmiset toivovat kuulevansa perinteisiä joululauluja. Lue koko uutinen:

