Kouvolan Sanomat: Metsän väelle julistetaan jouluraha Myllykoskella — ota oma lyhty mukaan Metsän väelle julistetaan joulurauha tiistaina Myllykosken ulkoilumajalla. Raija Härmä toi tapahtuman Myllykoskelle Keski-Suomesta seitsemän vuotta sitten. — Se on takuulla mieleen jäävä, pienimuotoinen ja rauhoittava tapahtuma, johon voi osallistua koko perheen voimin. Tänä vuonna teeman on Rakkaus, ilo ja rauha. Tunnelma on tietysti mukavan harras, Härmä lupaa. Liikkeelle lähdetään ulkoilumajan pihasta. — Kuljemme kynttilälyhdyin valaistua polkua metsään, tehtävärastien kautta. Uutta on se, että menemme nuotiopaikalle kulkueena, köydestä kiinni pitäen. Mukaan voi ottaa lyhdyn tai muun valon, Härmä kertoo. Nuotiolla lauletaan ja kappalainen Eija Murto julistaa joulurauhan. Metsään viedään kauralyhteitä ja siemeniä, jotta eläimillä riittää syötävää joulun yli. — Sitten palaamme takaisin ulkoilumajan pihamaalle, jossa odottavat lämpimät mehut ja makkarat selkä pienet muistolahjat kaikille osallistujille, Härmä kertoo. Joulurauha julistetaan metsän väelle tiistaina 20. joulukuuta kello 17—18. Paikkana on ulkoilumaja, Hevosmäentie 88, Myllykoski. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

