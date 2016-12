Uutinen

Kouvolan Sanomat: Palloiluhallin valoremontti maksaa itsensä seitsemässä vuodessa Sami Hyypiä -areenassa on investoitu säännöllisesti olosuhteisiin sitä mukaa, kun talous on antanut periksi. Viimeisin iso ponnistus oli valaistuksen uusiminen. — Valoteho tuplaantui, mutta sähkönkulutus pieneni led-tekniikan ansiosta niin paljon, että investointi maksaa itsensä takaisin noin seitsemässä vuodessa. Saimme valoremonttiin myös energia-avustusta, halliyhtiön toimitusjohtajana alusta asti toiminut Petteri Metiäinen selvittää. Led-valojen kantavuudessa oli tekniikan alkuvaiheissa ongelmia korkeissa rakennuksissa. Syyskuussa käyttöön otetut uudet valot riittävät, ja myös jalkapalloon verrattuna häviävän pieni pesäpallo näkyy taatusti. Hallin valomäärä harppasi 250 luksista 500 luksiin. Koska kentälle ei enää jää entisten kuuppavalojen tapaan katveita, parannus on kameran valotusmittarin mukaan vieläkin suurempi kuin tuplaus. — Valouudistukselle oli useita tekijöitä tarjolla. Homman olisi voinut tehdä lähes puoleenkin hintaan, mutta nyt valittu toimittaja pystyi antamaan valoille kestävyystakuun, jos pallo sattuu osumaan niihin, Metiäinen kertoo 70 000 euron satsauksesta. Samalla kun ledit laskivat valaistuksen sähkölaskua, valaistuksen lämmöntuotto pieneni. Valouudistus tehtiin ilman velkarahaa vähitellen kertyneistä ylijäämistä. Alkuperäisen perustamiskulun lainaa on laskelmien mukaan jäljellä vuoteen 2023 saakka. Vastikään 16 vuotta täyttäneen areenan halliyhtiön omistavat Kumu Junior Team, FC Kuusankoski, Puhti ja Kouvolan kaupunki. Lisäksi myytiin 85 kappaletta 1000 markan tukiosakkeita. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/19/Palloiluhallin%20valoremontti%20maksaa%20itsens%C3%A4%20seitsem%C3%A4ss%C3%A4%20vuodessa/2016221677541/4