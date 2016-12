Uutinen

Kouvolan Sanomat: Susidokumentti kuumensi toimittajan sähköpostin — maltilliset keskitien kulkijat eivät uskalla ottaa kantaa julkisesti Ylen Katoava Pohjola -sarjan susidokumentti sai toimittaja Kimmo Ohtosen sähköpostin laulamaan. 23. marraskuuta esitetyssä Salametsästäjien reviiri -jaksossa kuvattiin paitsi petovihaa ja salametsästystä, myös laillisen metsästyksen raadollisuutta. Dokumentin esitysiltana kuvauspaikkakunnilta Pohjois-Karjalasta ja Ylä-Savosta tuli Ohtosen yksityispostiin 12 samansisältöistä viestiä. — Siellä ikänsä asuneet ihmiset kiittelivät, että asia on juuri tämä. Kertoivat, että eivät ole mitään susirakastajia, mutta eivät silti uskalla osallistua keskusteluun avoimesti, koska uhkailu on ihan arkista. Uhkailijat ovat viestien kirjoittajien ja poliisin mukaan pieniä, mutta äänekkäitä, petovihaisia porukoita. Joukossa on myös väkivaltarikoksista tuomittuja, joten pelkoon on syytäkin. Vaikka Ohtonen itsekin on kokeilut uhkailuja, pelosta kertovat viestit hätkähdyttivät. Hän pitää vääränä, että petoalueiden harvat, kärkkäät miehet retoriikkansa kanssa omivat koko alueen äänen. — Se että se olisi susialueen ääni, on ihan pötypuhetta. Susialueen ääni on todella monipuolinen. Ohtonen on dokumenteissaan yrittänyt purkaa vastakkainasettelua petoasioissa. Susijaksoa tehdessään Ohtonen kertoo keskustelleensa eniten metsästäjien kanssa. — Antoisimpia olivat keskustelut ihmisten kanssa, jotka metsästävät, mutta rakastavat luontoa. Mutta eivät erityisesti sutta, vaan kohtelevat sitä kuten muutakin luontoa. Kärjistyneitä tunnelmia ei pura se, että puhutaan puolustajista ja vastustajista, kaupunkilaisista tai maalaisista. Kaikissa ryhmissä on paljon erilaisia ihmisiä. — Suurin osa ihmisistä on niitä, jotka eivät rakasta sutta, mutta eivät myöskään hyväksy rikollisuutta ja raakalaismaista toimintaa, mitä jotkut harjoittavat. Mutta jos pienessä yhteisössä yksi porukka on hyvin äänekäs, sitä ei haluta haastaa. Keskitien kulkijat laittavat yksityisviestejä tai eivät osallistu keskusteluun. Samana viikonloppuna, kun susiohjelma tuli televisiosta, kuvausseudulla jäi kiinni pantasuden tappanut porukka. Susidokumenttiin verrattuna palaute dokumenttisarjan saimaannorppaa käsitelleestä jaksosta oli maltillista. Kriittisin näkemys tuli sähköpostitse Kolovedeltä. — Kirjoittaja katsoi, että dokumentissa esiintyneiden ihmisten kärkevät mielipiteet eivät edusta asukkaiden valtaosan näkemyksiä. Dokumentissa haastatellut kalastajat katsoivat oikeuksiaan poljetun norpan suojelun vuoksi ja antoivat ymmärtää, että oikeus on jo otettu omiin käsiin. Palautteen antajan mukaan enemmistö alueen asukkaista elää norpan kanssa ilman ongelmia. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/19/Susidokumentti%20kuumensi%20toimittajan%20s%C3%A4hk%C3%B6postin%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89maltilliset%20keskitien%20kulkijat%20eiv%C3%A4t%20uskalla%20ottaa%20kantaa%20julkisesti/2016521675950/4