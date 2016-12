Uutinen

Kouvolan Sanomat: Uusi sakkolaki kuumentaa asiakkaan ja poliisin tunteita — sakon kirjoittaminen kestää pitkään Tien päällä saatu sakko kuumentaa tällä hetkellä sekä asiakkaan että poliisin tunteita. Sakon kirjoittamiseen kuluva aika on nyt huomattavasti pidempi kuin ennen uudistusta. Sakkolakiuudistus pakotti poliisiin palaamaan siirtymäkauden ajaksi vanhaan erittäin jäykkään tietojärjestelmään. Lisäongelmia tuottavat pätkivät tietoliikenneyhteydet. Sakkojen kirjautumisessa oikeushallinnon tietojärjestelmiin on ollut paikoin pitkiäkin viiveitä. Vanhentunutta paperilomaketta ei saa kuitenkaan enää käyttää, ja uuden suunnittelu on poliisihallituksessa saatu vasta nyt valmiiksi. Sakkolakiuudistuksen kangertelevasta alusta poliisin kenttäväki syyttää Poliisihallitusta, josta puolestaan osoitetaan oikeusministeriön suuntaan. Poliisihallituksessa myönnetään, että tällä hetkellä poliisin toiminnallinen taso on laskenut, mutta tilannetta pidetään väliaikaisena. Työkäytöstä päivityksen ajaksi poistettu uudempi POLO-tietojärjestelmä on palautettu käyttöön jo useissa poliisilaitoksissa. Kaakkois-Suomi ei kuulu tähän joukkoon. Valtakunnallisesti sen pitäisi olla käytössä jo lähiaikoina. Uudistuksen aiheuttama siirtymäkauden kitka on Poliisihallituksen näkökulmasta tietoista toimintaa, jonka sietäminen pienempi paha kuin testaamattomien työkalujen käyttöönotosta aiheutuvat ongelmat. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/19/Uusi%20sakkolaki%20kuumentaa%20asiakkaan%20ja%20poliisin%20tunteita%20%E2%80%94%20sakon%20kirjoittaminen%20kest%C3%A4%C3%A4%20pitk%C3%A4%C3%A4n/2016521676640/4