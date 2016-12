Uutinen

Yhä useammasta kaupasta voi nostaa käteistä Useimmista ruokakaupoista voi nostaa käteistä pankkikortilla tehtävien ostosten yhteydessä. Käytännöt vaihtelevat kaupasta ja pankista riippuen, erillistä palvelumaksua ei kuitenkaan pääsääntöisesti peritä. Nostomäärät ovat kasvussa varsinkin pienemmillä paikkakunnilla. Kun automaattiverkosto harvenee ja pankkipalveluita supistetaan, on kaupan kassa usein ainoa järkevä vaihtoehto. Kesko on luonut oman Osta & nosta -konseptin. Käteistä saa Aktian, Danske Bankin, Nordean, Osuuspankin ja Säästöpankin korteilla. Tokmannilta rahaa saa Dansken, Nordean ja Osuuspankin korteilla. R-kioskeilla on oma Osto + Nosto -palvelu. Rahaa saa useimpien pankkien debit-kortilla. S-ryhmällä on oma järjestelmänsä, joka on tarkoitettu vain S-pankin asiakkaille. Käteistä saa Prismasta, S-marketeista, Saleista ja useimmista ABC-myymälöistä.

