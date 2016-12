Uutinen

Kouvolan Sanomat: Joululiikenne pakkautuu tänä vuonna vain muutamaan päivään, perjantaina vilkkainta Joulun menoliikenteen vilkkainta aikaa odotetaan tänä vuonna perjantai-iltapäiväksi. Eniten tielläliikkujia on Helsingistä ulos tulevilla teillä, myös kuutostiellä. Liikennevirasto odottaa sekä meno- että paluuliikenteestä normaalia vilkkaampaa, koska joululiikenne jakautuu tänä vuonna vain muutamalle päivälle. Menoliikenne alkanee jo torstaina. Vilkkainta on perjantaina kello 11:n ja 18:n välillä, kaikkein ruuhkaisinta kello 13—16. Joulun paluuliikenteen vilkkain päivä on tapaninpäivä, maanantai 26.12. Paluuliikenteen huippu ajoittuu tapaninpäivän kello 13:n ja 20:n välille. — Jokaisella meistä on tavoitteena päästä turvallisesti perille joulunviettoon. Silloin kannattaa unohtaa kiire ja hosuminen – viimeisiä jouluvalmisteluita ei kuitenkaan pysty sieltä ratin takaa edistämään, sanoo Liikenneturvan kehittämispäällikkö Antero Lammi. Nopeus kannattaa pitää maltillisena ja turvavälit riittävinä, Lammi jatkaa. Liikennevirasto on koonnut perinteisen muistilistan joululiikenteeseen lähtijöille: 1. Tarkista reittisi ajokeli ennen matkaa Ilmatieteen laitoksen mukaan jouluna Suomessa vallitsee verrattain lauha etelän ja lännen välinen ilmavirtaus. Tuuli on enimmäkseen kohtalaista, mutta ajoittain jopa navakkaa sekä puuskaista. Matalapaine sateineen liikkuu aatonaattona Suomen yli itään. Lappia lukuun ottamatta satanee muutama sentti lunta, mutta etelässä sade lienee vettä tai räntää. Illaksi sää jo poutaantunee. 2. Auto ja kuljettaja kuntoon ennen matkaa Rengaspaineet, lasinpyyhkijöiden kunto ja lasinpesunesteen riittävyys sekä auton valojen toimivuus kannattaa tarkastaa ennen lähtöä. Paitsi ajoneuvon, myös kuljettajan tulee olla kunnossa. Väsyneenä, sairaana tai päihtyneenä ei saa lähteä ajamaan. Mitä pidempi ajomatka on kyseessä, sen tärkeämpää on myös pitää taukoja, jotta kuljettajan vireystila pysyy hyvänä. 3. Varaa matkaan riittävästi aikaa Kun ajoneuvoja on paljon tien päällä, on hyvä edetä korkeintaan ajoneuvojonon vauhtia. Ohittelusta ei ole mainittavaa hyötyä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/20/Joululiikenne%20pakkautuu%20t%C3%A4n%C3%A4%20vuonna%20vain%20muutamaan%20p%C3%A4iv%C3%A4%C3%A4n%2C%20perjantaina%20vilkkainta/2016221684092/4