Uutinen

Kouvolan Sanomat: Junioritiistai: KooKoon 10—11-vuotiaissa kilpaileminen ei ole pääasia — harjoittelussa kannustetaan monipuolisuuteen KooKoon E1-juniorijoukkueella oli ennen joulutaukoa harvinaisen tiukka viikonloppu otteluohjelmassa. Joukkue kotiutui lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Kontiolahdelta, ja jo 11 tuntia myöhemmin 10—11-vuotiaat pojat kokoontuivat seuraaviin otteluihin Kuusankosken jäähallissa. Sarjaohjelman muovauksella on pyritty vähentämään pelimatkoja, kun joukkue pelaa samana päivänä vähintään kaksi ottelua. — Tällaisia rankkoja viikonloppuja, joina pelejä on molempina päivinä, on vain yksi tai kaksi koko kauden aikana. Ja mikäs siinä, kyllähän nämä pojat tykkäävät pelata. Osalle pojista tulee harjoituspelit ja turnaukset mukaan lukien noin 60—70 ottelua kaudessa, vastuuvalmentaja Mika Niemi sanoo. Ykkönen oman ikäluokkakirjaimen perässä kertoo poikien olevan vanhempia E-junioreita. Ryhmään kuuluu kaikkiaan neljä maalivahtia ja 24 kenttäpelaajaa. Porukka on jaettu kahteen joukkueeseen, KooKoo Blackiin ja KooKoo Whiteen. Joukkueiden kokoonpanot eivät ole pysyviä. Lähes kaikki pelaavat kauden aikana molemmissa joukkueissa. Black pelaa Kymi-Saimaan AAA-sarjassa, Whiten sarjassa A-kirjaimia on yksi vähemmän. Ne kuvaavat tasoryhmiä. Kolmeen A:han kuuluvat kehittyneemmät, joita kahden A:n pelaajat haastavat. Valmentaja Niemen mukaan kilpaileminen ei ole vielä tässä ikäluokassa pääasia. Tästä kertoo sekin, että sarjataulukoita ja pistepörssejä ei laadita. D-junioreissa tahti muuttuu jo toisenlaiseksi, muun muassa taklaussääntö muuttuu sallivammaksi. — Nuorille junnuille pääpointtina on kasvattaa rakkautta tähän lajiin ja opettaa lajitaitoja. Harjoituksissa puhutaan paljon keskittymisestä. Siitä, että jos ajatukset ovat muualla, niin harjoitus menee koko lailla ohi eikä voi kehittyä. Niemelle kolmen H:n yhdistelmä on tärkeämpi kuin kolme A:ta. Pelaajan hiki, hymy ja halu viestivät valmentajalle siitä, että homma menee oikeaan suuntaan. E-junnut harjoittelevat joukkueena keskimäärin kolmesti viikossa. Jääharjoituksen ympärille kuuluu aina oheistreeniä esimerkiksi jumpan, juoksentelun tai koordinaatioharjoitteiden merkeissä. Maalivahdeille järjestetään erikseen omia harjoituksia, ja lisäksi kerran viikossa kaikilla on mahdollisuus vapaaehtoiseen luisteluharjoitukseen. — Kannustamme monipuolisuuteen, sillä laaja liikuntatausta on hyväksi. Joukkueessamme on myös jalka- ja pesäpalloilijoita sekä yleisurheilijoita, Niemi sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/20/Junioritiistai%3A%20KooKoon%2010%E2%80%9411-vuotiaissa%20kilpaileminen%20ei%20ole%20p%C3%A4%C3%A4asia%20%E2%80%94%20harjoittelussa%20kannustetaan%20monipuolisuuteen/2016221681927/4