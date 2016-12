Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaksi mopoa ja täysperävaunuyhdistelmä kolaroivat kohtalokkain seurauksin Kenraalintiellä Keltakankaalla tiistaina illansuussa tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa kuoli mopolla ajanut poika. Onnettomuudessa olivat osallisina kaksi mopoilijaa ja täysperävaunuyhdistelmä. Toinen mopoilijoista menehtyi välittömästi. Lievemmin loukkaantunut vietiin Pohjois-Kymen sairaalaan tarkistettavaksi, mutta ensi tietojen mukaan hänen vammansa eivät olleet vakavia. Ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja ei loukkaantunut. Onnettomuus tapahtui tieosuudella, jossa oli 50 kilometrin tuntinopeusrajoitus. Tie on valaistu. Kaikki osapuolet olivat liikkeellä samaan suuntaan, Keltakankaalta kohti Myllykoskea. Toinen mopoista oli pv-mopo, toinen skootteri. Suomalaisissa rekisterikilvissä olleessa täysperävaunussa ei onnettomuustutkijoiden mukaan ollut lastia, ja sen kuljettaja on suomalainen. Onnettomuus tapahtui noin kello 17. Toinen ajokaista oli suljettu liikenteeltä noin kahden tunnin ajan. Uhrin omaisille ja loukkaantuneelle mopoilijalle on järjestetty kriisiapua. Lue koko uutinen:

