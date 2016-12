Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoo vohki toisen kerran täydet pisteet Porista — Malinen tinttasi voittomaalin ylivoimalla Pori ei tunnetusti ole helppo areena vierasjoukkueelle, mutta Isomäen jäähallista on muodostunut varsinainen mansikkapaikka KooKoolle kuluvalla kaudella jääkiekon Liigassa. KooKoo voitti tiistaina myös kauden toisen Porin Ässiä vastaan pelaamansa vierasottelun. Maaliero oli sama kuin edellisellä vierailulla lokakuun lopussa, jolloin KooKoo juhli 0—3. Nyt kolmen maalin hajurako tuli loppuhetkillä kahdella tyhjään maaliin tehdyllä osumalla, ja peli meni arkistoihin lukemin 2—5. Kouvolalaisjoukkue kampesi jo viidennen peräkkäisen kolmen pisteen voittonsa. KooKoon vieraspelaamisessa molli on vaihtunut duuriksi päävalmentaja Tuomas Tuokkolan aikakaudella, jolla joukkue on naarannut kuudesta matkapelistään peräti viisi voittoa. Sarjataulukossa tiistai-illan tulokset aiheuttivat mielenkiintoisen tilanteen pudotuspeliviivan ympäristössä. Sijoilla 10—13 taistelevat Ilves, Kärpät, KooKoo ja JYP ovat kaikki koonneet 41 pistettä. Tapaninpäivänä KooKoo kohtaa Kouvolassa JYPin. KooKoon juonikas sentteri Jarkko Malinen teki tiistaina kauden toisen maalinsa mitä mehukkaimpaan saumaan. Malinen sai ylivoimapelissä mainion levityssyötön Juha-Pekka Haatajalta ja läväytti rannelaukauksella lukemiksi 2—3, kun kolmatta erää oli pelaamatta runsaat kolme minuuttia. Ässien Jere Seppälä istui maalin aikana jäähypenkillä, jonne hän joutui juuri Haatajaan kohdistuneesta huitomisesta. Malisen maalin jälkeen Anrei Hakulinen ja Haataja komistelivat loppunumeroita tyhjään maaliin, kun Ässien Andreas Bernard oli vedetty kaukalosta pois ja vaihdettu ylimääräiseen kenttäpelaajaan. KooKoo joutui avauserän loppupuoliskolla runsaan minuutin sisällä tukalan oloiseen 2—0-tappioasemaan, kun Seppälä ja Matias Varttinen ohittivat ohjurimaaleillaan taas hyvin torjuneen Leland Irvingin. Voittoputkessa vahvana tekijänä olevalle Irvingille kirjattiin tällä kertaa 36 torjuntaa. Viiden viime ottelun keskiarvo Irvingillä on 34 torjuntaa, joten töitä kanadalaisvahdilla on piisannut yllin kyllin. KooKoon oma kasvatti Mikko Virtanen kavensi kauden avausosumallaan 2—1:een vielä avauserän viimeisellä minuutilla. Toisen erän puolivälissä Eero Savilahti (1+2) tasoitti varsinaisella työmiehen maalilla. Savilahti kaivoi kiekon Ässien maalin takana, käytti sitä Jarkko Immosella, jonka pikkunätistä jättösyötöstä Savilahti pääsi iskemään kauden neljännen maalinsa. Yhden ottelun pelikiellon jälkeen kaukaloon palannut KooKoon kanadalaispuolustaja Ryan O’Connor tilastoi kolme syöttöpistettä. Tämä oli ensimmäinen kerta sitten sarja-avauksen, kun O’Connor latoi samassa ottelussa enemmän kuin yhden tehopisteen. Toisessa erässä ennen Savilahden tasoitusmaalia nähtiin kauden ensimmäinen tappelu, jossa oli mukana KooKoo-pelaaja. Puolustaja Ossi-Petteri Grönholm ja Ässien pistepörssin kärki Simon Suoranta jäivät toiseen päätyyn virranneen pelin taakse nyrkkeilemään KooKoon puolustusalueelle. Molemmat ajettiin pelirangaistuksella suihkuun, mutta Suoranta katsottiin tilanteessa aloittajaksi, ja KooKoo pääsi pelaamaan kaksi minuuttia ylivoimalla. Juttua muokattu kello 21.26. Lisätty loppuun Grönholmin ja Suorannan tappelu. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/20/KooKoo%20vohki%20toisen%20kerran%20t%C3%A4ydet%20pisteet%20Porista%20%E2%80%94%20Malinen%20tinttasi%20voittomaalin%20ylivoimalla/2016221687460/4