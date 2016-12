Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kyamk jakoi viimeiset todistukset valmistuneille Kymenlaakson ammattikorkeakoulun viimeistä valmistujaisjuhlaa vietettiin tiistaina Kuusankoskitalolla. Tammikuun alusta lähtien Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja Mikkelin ammattikorkeakoulu fuusioituvat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkiksi. Se toimii kahdessa maakunnassa ja neljässä kaupungissa. Rehtorin Heikki Saastamoisen mukaan erityisesti tänä vuonna on syytä juhlaan, sillä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun 20-vuotinen historia tulee päätökseen. — Olette viimeiset 13 000 opiskelijasta, jotka valmistuvat tästä ammattikorkeakoulusta. Vaikka Kyamk fuusioituu, perinnehistoria ei katoa minnekään. Saastamoinen painotti, että Kyamk on selvinnyt vaikeuksista huolimatta. Viime vuodet ovat sisältäneet paljon muutoksia. Koulun rahoitusta on leikattu 20 prosenttia. Ammattikorkeakoulu on muuttunut osakeyhtiöksi. — Henkilökunta on vähentynyt sadalla, vaikka oppilaita on saman verran kuin nyt valmistuneiden aloittaessa koulunsa. Jyrki Koivikon mukaan fuusioituminen on sujunut hyvin. Hän on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallituksen varapuheenjohtaja. — Toteutunut fuusio on todella hyödyttänyt meitä kaikkia monin eri tavoin, niin rakenteellisesti kuin rahallisesti. Me emme kuitenkaan voi vaipua tyytyväisyyteen tai pysähtyä kehityksen tiellä. Se olisi varmasti suurin virheemme pitkällä tähtäimellä. Valmistuneen opiskelijan puheenvuoron pitänyt Anu Vainio, näkee epävarman työtilanteen mahdollisuutena. Hän valmistui muotoilijaksi (ylempi AMK). — Harva meistä on luennoilla istuessa haaveillut viettävänsä elämänsä yhdessä ja samassa työpaikassa. Todennäköisesti olemme haaveilleet unelmien työpaikoista. Unelmien työpaikkaan pääseminen on kaikille yhtä mahdollista. Saastamoisen mukaan loppuun suoritettu tutkinto on ensiarvoisen tärkeä. — Työntekijöitä irtisanotaan ja ensimmäisenä lähtevät yleensä ne, joilla tutkintoa ei ole. Valmistumisjuhlassa esiintyi muun muassa Suomi LOVE -ohjelmastakin tuttu Osmo Ikonen. — Aloitin Sibeliusakatemian 1999, enkä ole vieläkään valmistunut. Välillä se harmittaa. Nuorempana ajattelin, että valmistuminen on tärkeämpää äidille kuin minulle. Nyt ymmärrän, että valmistuminen koulusta olisi ollut hyvä juttu. Lue koko uutinen:

