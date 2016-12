Uutinen

Kouvolan Sanomat: Moni viettää joulun influenssan kourissa — influenssapotilaita ennätysmäärä Influenssakausi alkoi tänä vuonna tavanomaista aiemmin. Pelkästään Pohjois-Kymen sairaalassa on annettu noin 70 positiivista influenssanäytettä joulukuun alusta lähtien. Viimeisten kahden viikon aikana näytemäärät ovat lisääntyneet. Noin parikymmentä potilasta on ollut sairaalahoidossa influenssan vuoksi. Tartunnan saaneissa on myös rokotettuja ikäihmisiä, sanoo Kouvolan hygieniakoordinaattori Katja Laine. — Tartunnan saaneita on enemmänkin, sillä kaikki eivät hakeudu hoitoon ja osa testataan terveyskeskuksissa, Laine toteaa. Suurin osa positiivista näytteistä on influenssan A-virusta. Influenssan B-virusta on havaittu vain yksittäisesti Kouvolassa. Kaikilta sairaalan päivystykseen tulevilta potilailta ei testata influenssaa. — Testaamme sairaalaan jäävät potilaat, joilla voidaan epäillä influenssaa automaattisesti. Siten minimoimme mahdolliset sairaalatartunnat ja pystymme sijoittamaan potilaat oikein. Influenssakausi on alkanut koko maassa yhtä voimakkaana kuin vuonna 2009, Carean tartuntataudeista vastaavan ylilääkärin Risto Pietikäisen mukaan. Tuolloin puhuttiin influenssapandemiasta. Pohjois-Kymenlaaksossa influenssaa on Pietikäisen mukaan selkeästi enemmän liikkeellä kuin Etelä-Kymenlaaksossa. — Influenssa on myös ärhäkämpää kuin aiempina vuosina. Influenssakausi kestää normaalisti joulukuusta huhtikuun loppuun. — Influenssan A-viruksen kausi tulee ensin. Se kestää joulukuusta maaliskuun alkuun, mutta joinain vuosina kausi on kestänyt toukokuuhun saakka. Laine ja Pietikäinen suosittelevat ottamaan influenssarokotuksen, jos sellainen on vielä ottamatta. — Rokotteita on vielä jäljellä terveysasemilla, Laine sanoo. Pietikäinen suosittelee rokotteen ottoa koko influenssakauden ajan. — Rokote antaa 80 prosenttisen suojan, vaikka sen ottaisi kesken influenssakauden. Edes sairastettu influenssa ei suojaa uudelta taudilta. — Influenssan A-virusta on kahdenlaista. Lisäksi on vielä influenssan B-virus. Eli huonolla tuurilla sama ihminen voi sairastaa kolme influenssaa saman talven aikana, Pietikäinen kertoo. Pietikäinen haluaa muistuttaa ikäihmisten omaisia. Pohjois-Kymen sairaalassa on ollut hoidossa influenssapotilaita kolmesta eri hoivakodista joulukuun aikana. — On erityisen tärkeää, että omaiset eivät menisi ikäihmisten luokse, jos he ovat kipeitä. Vanhuksilla vastustuskyky on heikompi rokotteesta huolimatta. Influenssan lisäksi Kouvolassa on liikkeellä yksittäisiä vatsatautitapauksia ja hengitystieinfektioita, Laine kertoo. Lue koko uutinen:

