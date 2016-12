Uutinen

Kouvolan Sanomat: Mopoilija menehtyi liikenneonnettomuudessa Keltakankaalla Kenraalintiellä Keltakankaalla on sattunut noin kello 17 liikenneonnettomuus, jossa on kuollut yksi ihminen. Osallisina oli kuorma-auto ja kaksi mopoa. Uhri on toinen mopoilijoista. Onnettomuus sattui ABC:n suoralla. Uutista täydennetty kello 17.57 ja 18.18. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/20/Mopoilija%20menehtyi%20liikenneonnettomuudessa%20Keltakankaalla/20161977/4