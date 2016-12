Uutinen

Kouvolan Sanomat: Old Tomissa lauletaan kauneimpia joululauluja kolmatta kertaa Kouvolan Pub Old Tomissa lauletaan torstaina kauneimpia joululauluja. Tapahtuma on viimeinen seurakunnan järjestämä Kauneimmat joululaulut -tilaisuus ennen aattoa. Osallistujille jaetaan pubissa kirkkotilaisuuksista tutut Suomen lähetysseuran lauluvihkot, ja toiveita saa esittää. — Viimeksi toiveita tuli jonoksi asti. Suosittuja kappaleita olivat muun muassa Varpunen jouluaamuna, Sylvian joululaulu ja Sydämeeni joulun teen, kertoo Kouvolan seurakunnan kanttori Terhi Paukku. Illan aikana on luvassa sekä yhteislaulua että Teija Kapiaisen yksinlaulua. Sähköpianoa soittavan Paukun lisäksi mukaan lähtevät soittajat Iiro Palosara ja Juho Kangas. Soittimista tilaisuudessa kuullaan muun muassa cajon-rumpua ja pystybassoa. — Lisäksi Iiro on luvannut ottaa mukaan baritonitorven. Sillä saadaan iltaan vähän erikoisuutta. Paukku lupaa myös yllätysnumeron, jota ei löydy lauluvihkosta. Anjalankosken seurakunta on järjestänyt vastaavia tilaisuuksia useampana vuotena Anjalan Mari’s Coffeessa, ja Paukku päätti kokeilla samaa Kouvolan keskustassa. Old Tomissa on laulettu joululauluja tänä vuonna jo kahdesti. Vuoropäällikkö Leena Isokuortin mukaan tilaisuuksista ovat olleet innoissaan niin asiakkaat kuin henkilökunta. — En ole kuullut mitään negatiivista. Asiakkaat ovat toivoneet, että tilaisuuksia järjestetään myös ensi vuonna. Kauneimmat joululaulut Pub Old Tomissa Kouvolassa 22.12. kello 19. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/20/Old%20Tomissa%20lauletaan%20kauneimpia%20joululauluja%20kolmatta%20kertaa/2016221686059/4