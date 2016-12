Uutinen

Kouvolan Sanomat: Opettajat luopuvat lomakeitaastaan Tirvalla — OAJ pistää tappiollisen virkistysalueen lihoiksi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ antoi joulukuun alussa Tirvalla sijaitsevan loma- ja virkistyskohteensa myyntiin. Miilusaaressa sijaitsevaa liki 52 hehtaarin aluetta ja kymmenkuntaa loma-asuntoa myydään 1,65 miljoonalla eurolla. — Se on järjestön taloudelle aika iso rasite tällä hetkellä. Käyttöaste on kesällä hyvä. Muuten se on aika tyhjänä suurimman osan vuodesta, OAJ:n talousjohtaja Heikki Nykänen sanoo. Tirvalla sijaitseva lomapaikka tuottaa tappiota yli satatuhatta euroa vuodessa. Toinen myyntiä puoltanut syy liittyy jäsenistön vaatimukseen tasapuolisesta kohtelusta. — Meillä on noin satatuhatta jäsentä, mutta Miilusaaren käyttö kohdistuu tietylle alueelle, jolloin kaikki jäsenet eivät pysty sitä käyttämään. Opettajat virkistäytyvät yhä useammin OAJ:n lomaosakkeiden tarjoamia palveluita käyttäen. Järjestöllä on osakkeita eri puolilla Suomea. Niitä halutaan lisää. — Käyttöaste lomaosakkeissa on hyvä. Varsinkin opettajien lomien aikaan ne ovat sataprosenttisesti käytössä. Tirvan myymiselle näyttivät vihreää valoa OAJ:n hallituksen talousvaliokunta jäsenistön luottamuselinten tuella. Kiinteistövälittäjä Esa Viitarinne Kaakkois-Suomen Metsätiloista on myynyt kohdetta joulukuun alusta. — Uniikiksi kohteen tekee sen sijainti keskellä jokea. Siellä on oman maisemansa herra, koska alueeseen kuuluvat myös vastarannat. Kohteen myyminen voi viedä aikaa. — Muutama tiedustelu on tullut. Ostajia tällaiselle kohteelle on aika rajallinen määrä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/20/Opettajat%20luopuvat%20lomakeitaastaan%20Tirvalla%20%E2%80%94%20OAJ%20pist%C3%A4%C3%A4%20tappiollisen%20virkistysalueen%20lihoiksi/2016221681727/4