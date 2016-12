Uutinen

Kouvolan Sanomat: Osa Kouvolan terveysasemista kiinni joulun väliviikolla, myös Poksissa supistuksia Pohjois-Kymen sairaala päivystää Kouvolassa jouluna. Terveysasemat ovat suljettuna kuten minä tahansa viikonloppuna, mutta terveysasemien aukioloissa on poikkeuksia myös joulun jälkeen. Jaalan ja Korian terveysasemat pysyvät kokonaan suljettuina joulusta uuteenvuoteen, Elimäki tammikuun puoleenväliin asti. Keltakankaan, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan terveysasemilla on vain akuuttivastaanotto 27.12.—1.1. Väliviikolla Jaalan terveysaseman asiakkaat voivat asioida Kuusankoskella, Korian ja Elimäen asiakkaat Keltakankaalla ja Kuusankoskella. Joulun aika vaikuttaa myös Poksin toimintaan. Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka on suljettuna 19.12. alkaen, diabetespoliklinikka 21.12. alkaen, reumatautien poliklinikka 23.12. alkaen, gynegologia 27.12. alkaen ja lastentautien poliklinikka 29.12. alkaen. Kaikissa palataan normaaliaikatauluun maanantaina 2.1. Tarkemmat tiedot näistä ja muista kaupungin palveluista jouluna ja sen jälkeen löytyvät Kouvolan kaupungin verkkosivuilta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/20/Osa%20Kouvolan%20terveysasemista%20kiinni%20joulun%20v%C3%A4liviikolla%2C%20my%C3%B6s%20Poksissa%20supistuksia/2016221684331/4