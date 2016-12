Uutinen

Kouvolan Sanomat: Perustulokokeilun 2 000 työttömän koeryhmä on arvottu, kokeiluun osallistuminen on pakollista Kela on arponut 2 000 henkilön perustulokoeryhmän. Mukaan arvotut saavat tiedon valinnasta joulukuun lopussa. Kela postittaa osallistujille kirjeen 28. joulukuuta. Koeryhmä valittiin 175 000 henkilön joukosta, joille on maksettu työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa marraskuussa 2016. Mukaan on voinut päästä myös, jos ei saanut marraskuussa tukea lomautuksen vuoksi. Satunnaisotantaan valittiin 25—58-vuotiaita. Perustulokokeilu alkaa tammikuun alussa ja ensimmäiset perustulot maksetaan koeryhmäläisille 9. tammikuuta 2017. Perustuloa maksetaan 560 euroa kuukaudessa kahden vuoden ajan. Kelan tiedotteen mukaan koeryhmästä 48 prosenttia on naisia ja 52 prosenttia miehiä. 87 prosenttia sai marraskuussa työmarkkinatukea ja 13 prosenttia peruspäivärahaa. Kokeiluun osallistuminen on pakollista niille, jotka siihen arvottiin. Perustulon maksaminen keskeytyy tai lakkaa siinä tapauksessa, että sen saajan elämäntilanne muuttuu oleellisella tavalla. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/20/Perustulokokeilun%202%E2%80%89000%20ty%C3%B6tt%C3%B6m%C3%A4n%20koeryhm%C3%A4%20on%20arvottu%2C%20kokeiluun%20osallistuminen%20on%20pakollista/2016521686660/4