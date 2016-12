Uutinen

Kouvolan Sanomat: Työttömien määrä Kouvolassa lisääntyi lokakuusta, mutta laski viime vuodesta Kouvolassa oli marraskuun lopussa 5 671 työtöntä työnhakijaa, mikä on noin neljä prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan. Lokakuusta marraskuuhun hakijoiden määrä kuitenkin lisääntyi noin sadalla. Kouvolan työttömyysaste oli marraskuussa 14,2 prosenttia. Määrä on kaakkoissuomalaisittain keskiverto. Kotkan ja Haminan alueella työttömyysaste oli 17,2 ja Imatralla 16,3, mutta Lappeenrannassa 13,9. Tiedot ilmenevät työ­ ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastosta. Avoimia työpaikkoja Kouvolassa on saman verran kuin viime vuonna, noin 300. Koko Kaakkois-Suomen alueella työttömiä työnhakijoita oli 3,9 prosenttia viime vuotta vähemmän. Valopilkku oli nuorten työttömyys. Nuorten työttömien määrä laski viime vuoden marraskuusta 8 prosentilla. Koko maassa työttömyysaste on 12,5 prosenttia. Lue koko uutinen:

